Turist kadınlara laf atan kişi yakalandı

Yayınlanma:
Muğla'da turist kadınlara laf atarak "Can sıkıntımı turistlerle atıyorum" notu ile paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

A.K. (23) Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı turist kadınlara argo sözler söylediği sırada yaptığını sosyal medya hesabından 'Can sıkıntımı turistlerle atıyorum' notuyla paylaştı.

Kendisince normal olan ve eğlence amaçlı yaptığını söyleyen A.K.'nin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak tepki topladı. Tepkiler üzerine görüntülerle ilgili Marmaris Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, inceleme başlattı.

"EĞLENCE AMAÇLI YAPTIM"

İlçedeki bir işletmede çalıştığı belirlenen A.K., polis ekipleri tarafından önceki gün gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde, "Eğlence amaçlı yaptım, kötü bir niyetim yoktu. Bu kadar yayılacağını tahmin etmedim" diyen A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.K.'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

