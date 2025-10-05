Torna tezgâhında stresle başa çıkan polis

Samsun Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi’nde görev yapan polis memuru Erol Kaçar, mesai dışında ahşap işçiliğiyle ilgileniyor. Kaçar, 2014’te Bayburt’ta görev yaparken bir arkadaşının tavsiyesiyle ahşap yakma sanatına ilgi duymaya başladı. Bu süreçte çerçeve yapımı için kıl testere kullanmaya yöneldi ve sosyal medyada ahşap ürün üretimini öğrenmeye başladı.



2018’de Samsun’a tayini çıkan Kaçar, hurdacıdan aldığı alüminyum ve bakır işleme makinesini kendi imkânlarıyla ahşap torna makinesine dönüştürdü. Canik ilçesindeki marangoz Ekrem Genç’in atölyesine kurduğu bu torna ile dekoratif süs eşyaları ve mutfak gereçleri üretmeye başladı.

"İNANILMAZ KEYİF"

Kaçar, yaptığı işin kendisine büyük mutluluk verdiğini anlattı:

“Torna fiyatlarına baktım, çok yüksek. Önce gerek duymadım almaya, ‘Ticari boyutu yok, niye bu kadar para vereyim?’ diye. Düşününce ‘Ben bunu yaparım’ dedim. Bir tornacı arkadaşımın desteğiyle kendimiz bir torna yaptık. İnanılmaz keyif aldım.”

Ahşapla çalışırken zamanın nasıl geçtiğini unuttuğunu söyleyen Kaçar, “Haftanın bütün yorgunluğunu atıyorum diyebilirim. O torna döndüğü zaman, ahşabı, tozu, müthiş keyif alıyorum” dedi.



Kaçar, sadece atölyede değil, evinde de kendi yaptığı eşyaları kullanıyor:

“Kendi evimde, salonumda kullandığım her şeyi kendim yaptım. Bir sehpamı kendim yaptığım zaman, üzerinde çay içerken çok keyif alıyorum. Gidip bir ceviz kıracağı satın almadım mesela, kendim yaptım. Evde çocuklarım kullanıyor.”



Polislik mesleğinin stresli olduğuna dikkat çeken Kaçar, bu hobinin kendisi için bir kaçış olduğunu belirtti: