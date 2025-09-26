Toprağa dokunmak isteyenler için fırsat: Kent bostanları için başvurular başlıyor
Ataşehirli vatandaşlara hem tarımsal üretim alanı hem de sosyal bir ortam sunulan Kent Bostanları projesinde yeni dönem kayıtları başlıyor. Barbaros ve Mevlana mahallelerinde oluşturan Kent Bostanları, Ataşehirli vatandaşlara 6’şar ay boyunca ekim-dikim yaparak ürünlerini yetiştirebilecekleri alanlar sağlıyor. Kimyasal gübre ve ilaç kullanımının yasak olduğu bostanlarda tamamen doğal yollarla sağlıklı ve temiz gıda üretiliyor.
BAŞVURULAR, 29 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Kent Bostanları'nda kullanım hakkı kazanmak için gerekli başvurular, 'https://kentbostani.atasehir.bel.tr' web adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruların ardından da kullanım hakkı elde eden asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda gerçekleşecek kurayla belirlenecek. "Kent Bostanı" projesine başvurular, 29 Eylül Pazartesi ve 3 Ekim Cuma günleri arasında ; çekilişler ise 6 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Barbaros Kent Bostanı için 175 asil, 175 yedek hak sahibi, Mevlana Kent Bostanı için ise 160 asil, 160 yedek hak sahibi belirlenecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunmak için Ataşehir ilçe sınırlarında ikamet etme, 18 yaş üzerinde olma ve bitki böcek türü alerjik hastalıklara sahip olmama şartları bulunuyor. Ayrıca aynı haneden sadece bir başvuru kuraya katılabilecek ve daha önce Kent Bostanları'nda hak sahibi olma şansı elde eden vatandaşlar, yeni dönemde başvuruda bulunamayacak. Açılışta Ataşehir Belediyesi tarafından hak sahiplerine fide, önlük, çanta ve bostan araç kiti hediye edilecek, bostan sahipleri tarafından da ilave fide getirilebilecek. Hak sahiplerinin alana geldiklerinde, görevli personele imza karşılığında taahhütname yaptırmaları zorunlu tutuluyor.
KULLANIM ŞARTLARI
- -Bostanlar; salı, perşembe günleri 10.30-19.00, cumartesi ve pazar günleri 8.30-17.00 saatleri arası açık olacak. (İdare gerekli gördüğü hallerde gün saatleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda tarafınızca herhangi bir hak talebinde bulunulmayacak)
- -Kent Bostanları, 12.00-13.00 saatleri arası kapalı olacak.
- -Kent Bostanı açılışında bulunan hak sahiplerine özel; fide, önlük, çanta ve bostan araç kiti hediye edilecektir. Bostan sahipleri tarafından da ilave fide getirilebilir.
- -Bostanların açılış tarihinden itibaren, sorumlu belediye personeli tarafından yoklama takibi yapılacak olup, hak sahiplerinin yoklama takip çizelgelerini imzalamaları gerekiyor.
- -4 kez üst üste bostan bakımı için gelmeyen vatandaşların hak sahipliği düşecek ve yedek listenin sıralaması doğrultusunda yeni hak sahibine tahsis edilecek.
- -Ekim alanlarında yapılması gereken sulama, çapalama, budama, temizleme gibi işlemlerden Ataşehir Belediyesi’nin görevlileri sorumlu değildir, bostan sahipleri tarafından yapılması gerekmekte.
- -Bostanlarda hiçbir şekilde kimyasal gübre, ilaç kullanılmayacak olup doğal gübre kullanılabilecek.
- -Her bir hak sahibi yalnızca kendi alanından sorumlu olup, diğer bostanlara müdahale edilmemesine özen gösterecek. Aksi durumda hak sahipliği düşecek.
- -Ataşehir Belediyesi tarafından hak sahipleri için kurulacak Whatsapp bilgilendirme grubundan, duyuru ve bilgilendirmeler takip edilebilecek.
- -Bostanlarda organize olarak piknik konsepti bulunmuyor .