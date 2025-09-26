Toprağa dokunmak isteyenler için fırsat: Kent bostanları için başvurular başlıyor

Ataşehirli vatandaşlara hem tarımsal üretim alanı hem de sosyal bir ortam sunulan Kent Bostanları projesinde yeni dönem kayıtları başlıyor. Barbaros ve Mevlana mahallelerinde oluşturan Kent Bostanları, Ataşehirli vatandaşlara 6’şar ay boyunca ekim-dikim yaparak ürünlerini yetiştirebilecekleri alanlar sağlıyor. Kimyasal gübre ve ilaç kullanımının yasak olduğu bostanlarda tamamen doğal yollarla sağlıklı ve temiz gıda üretiliyor.

BAŞVURULAR, 29 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Kent Bostanları'nda kullanım hakkı kazanmak için gerekli başvurular, 'https://kentbostani.atasehir.bel.tr' web adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruların ardından da kullanım hakkı elde eden asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda gerçekleşecek kurayla belirlenecek. "Kent Bostanı" projesine başvurular, 29 Eylül Pazartesi ve 3 Ekim Cuma günleri arasında ; çekilişler ise 6 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Barbaros Kent Bostanı için 175 asil, 175 yedek hak sahibi, Mevlana Kent Bostanı için ise 160 asil, 160 yedek hak sahibi belirlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunmak için Ataşehir ilçe sınırlarında ikamet etme, 18 yaş üzerinde olma ve bitki böcek türü alerjik hastalıklara sahip olmama şartları bulunuyor. Ayrıca aynı haneden sadece bir başvuru kuraya katılabilecek ve daha önce Kent Bostanları'nda hak sahibi olma şansı elde eden vatandaşlar, yeni dönemde başvuruda bulunamayacak. Açılışta Ataşehir Belediyesi tarafından hak sahiplerine fide, önlük, çanta ve bostan araç kiti hediye edilecek, bostan sahipleri tarafından da ilave fide getirilebilecek. Hak sahiplerinin alana geldiklerinde, görevli personele imza karşılığında taahhütname yaptırmaları zorunlu tutuluyor.

KULLANIM ŞARTLARI