TIR lastiğini değiştirirken yaşamını yitirdi
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, patlayan lastiğini değiştirmeye çalıştığı sırada TIR’ın kayması sonucu aracın altında kalan Hamza Gümüş (44), tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 1 Kasım’da Kızıltepe’ye bağlı Eşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 33 AT 516 plakalı TIR’ın lastiği patlayınca, sürücü Hamza Gümüş aracı yol kenarına çekerek lastiği değiştirmek istedi. Bu sırada TIR’ın aniden kaymasıyla Gümüş aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kalbi duran Gümüş, Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yeniden hayata döndürüldü, ancak sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gümüş’ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Eşme Mahallesi’nde defnedilecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

