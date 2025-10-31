Mardin'de acı olay: Babasının kullandığı TIR'ın altında kalan bebek öldü

Mardin'de acı olay: Babasının kullandığı TIR'ın altında kalan bebek öldü
Yayınlanma:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babasının kullandığı TIR'ın altında kalan Abdulkadir Cengiz (2), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Eskin Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, evinin önünde oyun oynadığı sırada babasının kullandığı TIR'ın altında kaldı.

ABDULKADİR BEBEK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdulkadir bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcılığın olay yeri incelemesinin ardından Abdulkadir Cengiz’in cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baba ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

