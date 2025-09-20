Tarlada altın gibi ürün: Kuraklığa meydan okuyan bitkinin kilosu 125 lira

Türkiye'nin çörek otu üretiminde ilk sırada yer alan Uşak’ta, son 7 yılda ürünün ekim alanı yüzde 335 artarak 33 bin 942 dekara yükseldi. Bu artış, hem atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesini hem de çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmesini hedefleyen Uşak Valiliği çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Elde edilen yüksek verim ve çörek otunun kuraklığa karşı dayanıklı yapısı, üreticileri bu ürüne yöneltti. Kentte 2019 yılında 7 bin 800 dekarda ekilen çörek otu, 2024 itibarıyla 33 bin 942 dekara ulaştı. Bu yıl yaklaşık 3 bin 500 ton ürün elde edildi.

Türkiye genelinde çörek otu üretiminin yüzde 48’i Uşak’ta gerçekleştiriliyor. Geçen yıl kilogramı kalitesine göre 60 ila 80 liradan satılan ürün, bu yıl 125 liradan alıcı buluyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, kentteki üretimin ülke genelinde birinci sırada olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çiftçilerimiz bu üründen oldukça iyi gelir elde ediyor. Dekarda verimleri 70-80 kilogram civarında oluyor. Çiftçilerimizin bu anlamda mutlu olduğunu görünce bizim de çalışma şevkimiz artıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Çörek otunun su ihtiyacı da çok az. Suyu oldukça verimli kullanmamız gerekiyor."



Uşaklı çiftçi Bekir Düzgün ise 8 yıl önce başladığı çörek otu üretiminden memnun olduğunu söyledi.

"Ürün, fiyat olarak da bizi tatmin etti. Her sene 200-250 dekarda çörek otu ekiyorum. Fiyatı oldukça iyi aynı zamanda kuraklığa dayanıklı bir bitki." ifadelerini kullanan Düzgün, bölgede geleneksel olarak arpa ve buğday ekildiğini, ancak çörek otunun üreticiyi rahatlattığını vurguladı.

Alternatif ürünlerin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Düzgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede genellikle arpa ve buğday ekimi vardı ancak son dönemde çörek otu bizi rahatlattı. Kuraklığa da dayanıklı olduğu için çörek otu ekimi artmaya başladı. Çörek otunu bizim memleketimize getiren kişilerden Allah bir değil, bin kere razı olsun."



Kuraklıkla mücadelede önemli bir alternatif ürün hâline gelen çörek otu, Uşaklı çiftçiler için ekonomik getiri sağlarken, düşük su ihtiyacı sayesinde sürdürülebilir tarım açısından da avantaj sunuyor. Artan üretim, hem bölge ekonomisini hem de tarım politikalarını olumlu yönde etkiliyor.