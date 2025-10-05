Tarihi üzüm tescillendi Türkiye’den sipariş yağıyor

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’nde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen margaz üzümünün hasadı başladı. Likya döneminden bu yana bölgede yetiştirilen üzüm, kendine özgü aroması, kalın kabuğu ve uzun raf ömrüyle öne çıkıyor.

Yaklaşık 150 dönüm alanda yapılan hasatla üzümler özenle toplanarak kasalara yerleştiriliyor ve satışa sunuluyor.

Üzümlü Mahalle Muhtarı Osman Erer, hasadın ağustos ayında başladığını ve kasım ortasına kadar sürdüğünü belirtti. Erer, "Margaz üzümü sofralık, pekmezlik ve sanayi üretimi olarak üç farklı şekilde kullanılıyor. Tekirdağ Üniversitesinden akademisyenlerin 2022'de yaptığı çalışmaların ardından bu yıl tescil edildi" dedi.

25 TON HASAT YAPTI

Üretici Hamdi Bozkurt ise margaz üzümünün Türkiye’nin dört bir yanından talep gördüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bahçemden yaklaşık 25 tona yakın meyve hasadı yapıyorum. Köyümüzün de temel bir ürünü olan bu üzüm bize gelir kaynağı oluyor. Fethiye ve Antalya'da yetişen, ticareti yapılan üzüm fidanları buradan çıkıyor. Üzümleri toplayıp asarız ve nisana kadar tüketiriz. Çekirdekli olan bu üzüm şifa kaynağıdır. Hiçbir şekilde kimyasal kullanmıyoruz. Hastalığa çok dayanıklı bir bitkidir."

Bozkurt, atalarından miras kalan bu ürünün kaybolmaması için fidan üretimine devam ettiklerini de sözlerine ekledi.