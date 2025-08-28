Tamirci kalfası, silahla çırağı yaraladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6186’ncı Sokak'ta akşam 5 buçuk sıralarında bir oto tamircisinin çırağı yaralandı.

Sokak üzerindeki bir oto tamircisinde kalfa olarak çalışan A.C., tabancayla oynadığı sırada elindeki silah kazara ateş aldı. Bu sırada aynı işletmede çırak olan yabancı uyruklu M.H.O., vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından M.H.O. hastaneye kaldırılırken, çırağını kazara vurarak yaralayan A.C. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.H.O.’nun durumunun iyi olduğu belirtildi.