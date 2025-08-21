Taksici 'yol verme' tartışmasını yumruklu kavgaya çevirdi
Ankara'da bir taksici aracından inerek önce küfürler ve tehditler savurdu, ardından diğer sürücünün bulunduğu aracın aynasını yumrukladı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, taksi şoförü otomobilin önünü kesti. Araçtan inen sürücü, küfür ve tehditlerin ardından otomobilin aynasına vurdu. Olay, diğer sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, önceki gün Tunus Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tartışmanın ardından taksi sürücüsü otomobilin önünü keserek durdu. Araçtan inen sürücü, otomobilin kapısını açmaya çalışırken aynaya yumruk ve tekme attı. Çevredeki vatandaşlar taksi sürücüsünü sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)