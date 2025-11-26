Süper Mario geri dönüyor: Ama beklediğiniz gibi değil!

Yayınlanma:
Son yıllarda oyuna dayalı sayısız film yayınlandı, ancak hiçbiri 2023'teki Super Mario Bros. filmi kadar başarılı olamadı. Şimdi ikinci bölümün duyurusunu yaptık ve (gerçek anlamda) galaktik boyutlarda bir maceraya doğru yola koyulabiliriz.

Oyunların film uyarlamaları genellikle sinemalara yeterince izleyici çekmediği için devam filmleri çoğu zaman gişede başarılı olamadı. Bu bağlamda, animasyon filmi Super Mario Bros. dünya çapında 1,36 milyar doların üzerinde hasılat elde ederek büyük bir istisna oluşturdu ve "sadece" 958 milyon dolar hasılat elde eden gişe rekorları kıran Minecraft filmi bile onu geçemedi.

EFSANEVİ MARİO SAHNEYE GERİ DÖNDÜ

Filmin büyük başarısı göz önüne alındığında, bir devam filminin geleceği hemen belli oldu ve filmin açık uçlu sonu da buna işaret ediyordu. Devam filmi, ilk filmin kaldığı yerden devam ediyor ve bu durum, Mario ve Luigi'nin önceki baş kötü adamı olan ve ilk filmde küçülen süngeri yiyen minyatür Bowser'ın varlığıyla doğrulanıyor.

thumbs-b-c-caf2e11e98885dfeadc380b57d2049ac.jpg

Yeni bölümde Mario ve arkadaşları uzaya yolculuk edecek. Birçok farklı ortam göreceğiz ve Prenses Rosalina da dahil olmak üzere yeni karakterler olacak. Baş kötü adam muhtemelen, Mario'nun küçülmüş bir şatoda tuttuğu küçülmüş babasını kurtarmaya çalışan Bowser Jr. olacak.

Önceki bölüm zaten sıkı Nintendo ve Mario hayranları için göndermelerle doluydu ve devam filmi, birçok oyundan efsanevi ve az bilinen karakterleri de içerecek olmasıyla daha da fazla gönderme içerecek. Ayrıca, Super Mario Odyssey'deki Kum Krallığı'nın ve Super Mario Sunshine'daki tropikal ortamın filmde yer alacağı doğrulandı.

3f855fb0-8fea-11f0-bc75-8732789f1605-jpg.webp

Super Mario Galaxy Filmi, 2 Nisan 2026'da Avrupa sinemalarına girecek ve özellikle birden fazla mekanda ilerleyen dallanan hikâyesi sayesinde, son derece başarılı ilk filmi bir kez daha geride bırakma potansiyeline sahip. Her iki film de sadece Nintendo oyuncularının değil, herkesin keyif alacağı şekilde tasarlandı .

Yaratıcı ekip ilk bölümdekiyle aynı. Yönetmen ikilisi Aaron Horvath ve Michael Jelenic geri dönerken, senaryoyu Minyonlar 2: Kötü Adam Geliyor filminin de yazarı olan Matt Fogel yazdı. Filmin uzunluğu henüz belirlenmedi ancak yaklaşık iki buçuk saat sürmesi bekleniyor.

