Su kesintisine isyan etti: Kent meydanında banyo yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Çağatay Yavuz, 6 gündür evinde su akmadığı gerekçesiyle dikkat çekici bir eylem gerçekleştirdi. Yavuz, Bodrum Belediye Meydanı’nda yanında getirdiği 5 litrelik suyla duş alarak yaşadığı soruna tepki gösterdi.

Cevat Şakir Mahallesi’nde yaşayan Yavuz, çevresindekilerin şaşkın bakışları arasında saçını köpükleyip leğende yıkadı, ardından havlu ile kurulanarak açıklama yaptı. Saç kıran hastalığı nedeniyle özel bir tedavi sürecinden geçtiğini belirten Yavuz, “Her gün özel bir şampuan kullanmam gerekiyor ama Bodrum’da 6 gündür su yok. İnsanlar hijyene hasret kaldı” dedi.

Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim bu yaptığım şey duş değil, aslında tedavi sürecimin bir parçası. Ama 2025 yılının son çeyreğinde, Bodrum’un merkezinde hâlâ suya ulaşamıyoruz. Şikayet etmeyi bilmeyen, eylem yapmaktan korkan çok fazla insan var. Ben sadece kendi adıma değil, bu sorunla boğuşan herkes için sesimi duyurmak istedim.”

Yaz başından bu yana su kesintilerinin sık sık tekrarlandığını söyleyen Yavuz, “Tuvalet ihtiyacımızı bile karşılayamıyoruz. Burası güya turizmin başkenti ama insanların en temel ihtiyacı olan suya erişimi yok” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.