Spotify'a yeni özellik geliyor! Bu hafta başlayacak
Yayınlanma:
Spotify, kullanıcıların uygulamadan çıkmadan müzik, podcast ve sesli kitap paylaşabilmesi için doğrudan mesajlaşma özelliğini geleceğini duyurdu.

Geniş kullanıcı kitlesine sahip uygulama Spotify, kullanıcılara doğrudan mesajlaşma özelliğini duydurdu. Yeni gelen özellikle birlikte kullanıcılar, uygulamadan çıkmadan birbirleriyle müzik, podcast ve sesli kitap önerileri paylaşabilecek.

BU HAFTA 'BELİRLİ PAZARLARDA' KULLANIMA SUNULACAK

Spotify’ın yaptığı açıklamaya göre özellik, bu hafta dünyada “belirli pazarlarda” kullanıma açılacak.

16 yaş üstü Ücretsiz ve Premium kullanıcılar bu özelliği kullanabilecek.

UYGULAMADAN ÇIKMADAN PAYLAŞIM YAPILACAK

Kullanıcılar, “Şu Anda Çalınan” görünümünde bir içerik dinlerken paylaşım simgesine dokunarak arkadaşlarına mesaj gönderebilecek.

Spotify aboneliği paylaşılan kişilerle veya daha önce Jam, Blend ve İşbirlikçi Çalma Listeleri üzerinden etkileşim kurulan kullanıcılarla iletişim kurulabilecek.

MESAJLAR ŞİFRELEME İLE KORUNACAK

Açıklamada, yeni gelen özellikle beraber farklı sosyal medya ve mesajlaşma platformları üzerinden gelen içerik önerilerini tek bir yerde toplamanın amaçlandığı belirtildi.

Mesajlaşmaların “endüstri standardı şifreleme” ile koruma altına alınacağı ve kullanıcı güvenliği için mesajların birebir olacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

