Soğuk günlerde küf oluşumunu bu Alman yöntemiyle önleyin

Islak çamaşırları iç mekanda kurutmak havaya nem verir ve küf nemli ortamlarda çoğaldığından, bu ekstra nem küf sporlarının evin her yerine yayılmasına neden olabilir.

Neyse ki, Almanya'da sıklıkla kullanılan ve soğuk mevsimlerde nem ve küf oluşumunu engelleyebilecek basit bir yöntemi paylaştılar:

"Eğer nemli bir odayla, pencerelerde buharla veya duvarlarda siyah küf oluşumuyla uğraştıysanız, iç mekan nemini kontrol altında tutmanın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Bunu yapmanın en etkili ve kolay yollarından biri, 'Stoßlüften' adı verilen bir Alman havalandırma tekniğini uygulamaktır."

Stoßlüften, "ani havalandırma" anlamına geliyor ve evdeki bayat havayı uzaklaştırıp içeriye bol miktarda temiz hava getirmeyi amaçlayan basit bir tekniktir.

Bu, pencereleri sadece üç ila beş dakika boyunca tamamen açmak anlamına gelir ; bu, temiz havanın dolaşmasını ve tüm evi hızla yenilemesini sağlar.

Islak giysilerden, yemek pişirmekten veya duş almaktan kaynaklanan nem her gün birikebilir ve uygun şekilde havalandırılmazsa küf oluşumuna veya daha büyük nem sorunlarına yol açabilir.

Soğuk mevsimlerde küf hem evinize hem de sağlığınıza ciddi zararlar verebilir ve bu yöntem küfün sorun haline gelmesini önlemenin basit ama çok etkili bir yoludur.

BU SONBAHARDA KÜF OLUŞUMUNU NASIL ÖNLEYEBİLİRSİNİZ?

Öncelikle hava durumuna dikkat edin, çünkü bu teknik en iyi dışarıdaki nemin çok az olduğu serin ve kuru günlerde uygulanır. Yağmurlu bir günde denemeyin, çünkü bu, eve daha fazla nem girmesine neden olur.

Hazır olduğunuzda, kaloriferi kapatın ve tüm pencereleri üç ila beş dakika boyunca tamamen açın. Bu, nemli havanın dışarı çıkması için yeterli bir süredir, ancak evin ısısını kaybetmenize neden olacak kadar da değil.

İçeri giren hava daha soğuk olsa bile evin içindeki yapılar sıcak kalacağından pencereler kapatıldığında kaybedilen ısı kısa sürede geri kazanılacaktır.

Mümkünse evin her iki tarafındaki pencereleri açın; bu, daha fazla hava sirkülasyonu yaratacak ve havalandırmayı hızlandıracaktır.

Bunu genellikle sabahları bir kez yapmak en iyisidir çünkü uyurken çok fazla nem bırakırız ancak odanın özellikle havasız veya havasız olduğunu düşünüyorsanız akşamları tekrar yapabilirsiniz.

Küf temizliği, uyanır uyanmaz yapılması gereken küçük bir alışkanlıktır ve bunu günlük rutininizin bir parçası haline getirirseniz, küfü evinizden uzak tutmanın en kolay ve en etkili yoludur.