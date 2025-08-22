'Şartlı tahliye' edilen kazların denize girmesi yasaklanmıştı: Duşta serinliyorlar

Yayınlanma:
Balıkesir’de denize girmeleri yasaklanan ve ‘şartlı tahliye’ ile kümesten çıkarılan kazlar, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Kazlar halk tarafından sahile indirilip duş altında serinletildi.

Balıkesir Erdek'te yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi'nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş'in çiftlik hayatı, 11 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı. Geçen sürede kazların sayısı arttı. Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkan kazlar, yıllar boyunca sahile inerek denize girdi. Sayıları 11 yılda 30'a ulaşan kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı olurken, bu durumdan rahatsız olanlar CİMER'e şikayette bulununca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Keşniş'ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi.

1 AY BOYUNCA KÜMESE KAPATMIŞLARDI

Cezai işlem uygulanmaması için kümese kapatılan kazlardan 8'inin sıcak hava ve strese bağlı olarak öldüğü iddia edilirken, tepkiler ardından kümesteki kazlara 21 Temmuz’da 'şartlı tahliye' geldi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran haberin ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kazların kümesten çıkarılabileceğini söyledi. Kararın tebliğ edildiği Mehmet Keşniş ile kızı Başak Keşniş, 1 ay boyunca kümeste kapalı olan kazları, bahçeye saldı. Denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kümesten çıkmalarına izin verilen kazlar, bahçede gezebildi, su kaplarına koyulan su ile serinledi.

Şartlı olarak kümesten çıkmalarına izin verilen kazları merak eden tatilciler, Keşniş’in çiftliği andıran bahçesine ziyarette bulunurken, kazları da beraberlerinde sahile indirmeye başladı. Bahçeden çıkıp, sahile inmeye başlayan kazlar yine tatilcilerin ilgi odağı oldu. Tatilciler tarafından bahçeden alınıp, sahile getirilen kazlar, onlarla birlikte duş altında serinledi.

‘HALK KENDİSİ GELİP KAZLARI BAHÇEDEN ÇIKARIYOR’

Şartlı tahliye edilen kazların, vatandaşlar tarafından sahile indirildiğini söyleyen Mehmet Keşniş, “Halk kendi gelip, kazları bahçeden çıkarıp, denize girmelerine izin veriyor. Ve onlarla beraber denize girip, ondan sonra sahilde birlikte geziniyorlar. Belediyenin yaptığı duşlardan duş alıp, sonra kümesin bulunduğu bahçeye gönderiyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

