Şanlırufa'da lahmacun krizi: Gaziantep aldı

Şanlıurfa'da lahmacun krizi. Urfanatik'teki habere göre; Avrupa Birliği tarafından coğrafi tescil alan Türk lezzetleri listesine Gaziantep’in yöresel lahmacunu eklenirken, Şanlıurfa’nın yöresel lahmacunu listede yer almadı.

Gaziantep lahmacunu, AB tarafından koruma altına alınan ürünler arasına girerken, Şanlıurfa lahmacunu tescil alamadı.

BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI

Hatay Kaytaz Böreği, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle koruma altına alınan 39. Türk ürünü olurken, daha sonra Gaziantep lahmacunu listeye eklendi.

Gaziantep lahmacunu AB tescili alan 40. Türk ürünü olarak kayıtlara geçti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk mutfağının bereketi sınırları aşıyor… Hatay’ın Kaytaz Böreği, Gaziantep’in Lahmacunu artık AB Coğrafi İşareti ile tescillendi. Bereketiyle gururumuz, tesciliyle markamız. Hayırlı olsun."