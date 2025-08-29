Sadece 172 gram! Bakın yuvadan düşen yavru baykuşa ne isim koydular

Sadece 172 gram! Bakın yuvadan düşen yavru baykuşa ne isim koydular
Yayınlanma:
Bolu'da yuvasından düşerek yaralanan 172 gramlık yavru kukumav baykuş, Doğa Koruma ekiplerince bulunarak veterinere teslim edildi. Veteriner Ömer Yılmaz, baykuşa "Behçet" adını verdiklerini söyledi.

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan yavru kukumav baykuş, vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerince bulundu.

aa-20250829-38954003-38953999-boluda-bitkin-bulunan-baykus-yavrusu-koruma-altina-alindi-min.jpg

Yaralı kuş, ekipler tarafından veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı.

aa-20250829-38954003-38954002-boluda-bitkin-bulunan-baykus-yavrusu-koruma-altina-alindi-min.jpg

Veteriner hekim Ömer Yılmaz, yavru baykuşa “Behçet” adını verdiklerini belirterek şunları söyledi:

aa-20250829-38954003-38954001-boluda-bitkin-bulunan-baykus-yavrusu-koruma-altina-alindi-min.jpg

Bu çocuğun ismi Behçet. Yaklaşık 1 ay önce bize geldi. Muhtemelen yuvadan düşmüştü ve uçamıyordu. Şu an korumamız altında. Büyütüp yeterli uçma yetisine ulaştıktan sonra doğaya geri bırakacağız. Henüz uçamıyor, doğada kendini idame ettirecek becerileri yok. Bir süre daha misafir ettikten sonra doğaya salacağız.”

aa-20250829-38954003-38954000-boluda-bitkin-bulunan-baykus-yavrusu-koruma-altina-alindi-min.jpg

Yaklaşık bir aydır bakım altında tutulan 172 gramlık yavru baykuşun, rehabilitasyon süreci tamamlandığında yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı açıklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

