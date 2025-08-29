Sadece 172 gram! Bakın yuvadan düşen yavru baykuşa ne isim koydular

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan yavru kukumav baykuş, vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerince bulundu.

Yaralı kuş, ekipler tarafından veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı.

Veteriner hekim Ömer Yılmaz, yavru baykuşa “Behçet” adını verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bu çocuğun ismi Behçet. Yaklaşık 1 ay önce bize geldi. Muhtemelen yuvadan düşmüştü ve uçamıyordu. Şu an korumamız altında. Büyütüp yeterli uçma yetisine ulaştıktan sonra doğaya geri bırakacağız. Henüz uçamıyor, doğada kendini idame ettirecek becerileri yok. Bir süre daha misafir ettikten sonra doğaya salacağız.”