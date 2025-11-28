Role kendini kaptırınca bırakmadı! Tatbikatta hastane güvenliğinin zor anları

Antalya'nın Serik ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde olası acil durumlara hazırlık amacıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat, senaryo gereği rahatsızlanan bir annenin bebeğini acil servise getirmesiyle başladı. Anne telefonla konuşmak için dışarı çıktığında, boşandığı eşi bebeği kaçırmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri olaya hızla müdahale ederek bebeği kurtarıp annesine teslim etti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÜLMELERİNİ ZOR TUTTU

Senaryonun ikinci aşamasında ise trafik kazasında yaralanan 40 kişi ambulanslarla hastaneye getirildi. Üçü ağır yaralı olan hastalara ekipler müdahale ederken, hasta yakınlarının sağlık personeliyle tartıştığı anlar da canlandırıldı. Güvenlik görevlileri bu bölüme de müdahil oldu.

Hasta yakınının performansı dikkat çekti. Olay çıkartan bir şahsı canlandıran kişi, ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Kendini olaya tamamen vermesi ve rol oynaması nedeniyle güvenlik görevlilerinin gülmesi zor tuttuğu görüldü.

Tatbikat, kendi imkânlarıyla hastaneye ulaşan hamile bir kadına sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Tatbikat sırasında sağlık ve güvenlik personelinin gösterdiği performans hastane çalışanları ve vatandaşlar tarafından dikkatle izlendi.

Hastane Başhekimi Serkan Kurt, tatbikatların önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: