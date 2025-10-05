Robotik cerrahi ve yapay zekâ suçun peşinde

Uzmanlara göre adaletin hızlı ve doğru işlemesinde dijitalleşme ve yapay zekâ gibi teknolojiler büyük rol oynuyor. Robotik cerrahi, yerli yazılımlar ve veri analiz sistemleri, hem tıpta hem adli süreçlerde suçun aydınlatılmasına önemli katkı sağlıyor.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Antalya’daki Adli Tıp Kongresi’nde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin adli tıp alanında dünyada ön sıralarda olduğunu söyledi. Hukuk ile tıbbın buluşmasının önemine değinen Caşın, teknolojik gelişmelerin adaletin hızlı ve doğru işlemesine katkı sağladığını vurguladı

"Özellikle son zamanlarda adli tıp alanındaki teknolojik gelişme, kaynakların çeşitlenmesini, olaylara anında müdahale etme şansını artırıyor. Böylece suçluyu ve suçsuzu ayırabilecek en güçlü delillere daha kolay ulaşılıyor"

ROBOTİK CERRAHİNİN DELİLLERDE ROLÜ

Bazı ameliyatlarda robotların kullanıldığını belirten Caşın, robotik sistemlerin travmatoloji ve onkoloji gibi alanlarda başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Türkiye’de bu sistemlerin hem kamu hem özel hastanelerde kullanıldığını ve eğitimli personelin bulunduğunu dile getirdi.

Robotik ameliyatlarda yaşanan olumsuzluklarda hukuki delillerin önemine dikkat çeken Caşın, “Bilhassa kanser vakalarında çok faydalı sonuçlar elde ediliyor. Modern sistemlerde yazılım, fabrikasyon veya kullanım hatası var mı, teknik veya klinik personelinde bir hata var mı? Bunların tespiti adli tıp uzmanlarına düşüyor.” ifadelerini kullandı.

Yapay zekânın otopsi vakalarında insan gözünden kaçan ayrıntıları yakalayabildiğini söyleyen Caşın, bu teknolojilerin adli süreçlerde kritik rol oynadığını belirtti.

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Becerikli ise dijital verilerle suçların aydınlatılmasında adli bilişimin önemine dikkat çekti. Mobil cihazlardan elde edilen bilgilerin zorluklarına değinen Becerikli, “Teknolojiyi üreten ülkeler, bu tür bilgileri vermiyor. Suçların aydınlatılabilmesi, doğru veriyi güvenli şekilde elde edilebilmek için yerli teknoloji, yazılım ve donanımlar, matematiksel algoritmalar çok önemli.” dedi.

Adli Bilişim İhtisas Dairesi’nin, terör ve gasp gibi suçlarda kamera kayıtları ve mobil cihazlardan veri toplayarak olayları aydınlattığını aktaran Becerikli, veri güvenliğinde yerli çözümlerin stratejik önemde olduğunu vurguladı.

