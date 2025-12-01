Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!

Tasarımcı Gustavo Bonzanini, Japonya'da Super Nintendo (SNES) oyun konsolunun piyasaya sürülmesinin 35. yıl dönümünü kutlamak amacıyla, Nike Air Max 90 spor ayakkabılarının yanı sıra tam işlevli bir SNES konsolu olarak da kullanılabilen özel yapım AIR SNES'i tasarlayarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Bonzanini, "Bu fikir, spor ayakkabı markaları ile video oyunları arasındaki iş birliklerini inceledikten sonra aklıma geldi. Video oyunlarına benzeyen bu spor ayakkabıların gerçekten konsol olarak kullanılabilmesinin harika olacağını sık sık düşünürdüm" dedi.

Konsol görevi gören spor ayakkabı, bir Raspberry Pi Zero W bilgisayar kullanılarak üretildi. Bu bilgisayar RetroPie emülatörünü çalıştırıyor ve Bonzanini, spor ayakkabının "dil" kısmına sığacak şekilde özelleştirdi. Spor ayakkabı, 30 dakikaya kadar oyun oynamaya yetecek bir bataryaya ve entegre bir HDMI bağlantı noktasına sahip.

251127028-1-xl.jpg

Eski ekran bağlantılarına özlem duyanlar için, sneakerda RCA bağlantı noktaları için küçük bir analog dönüştürücü de bulunuyor. Kumandaya gelince, sneaker orijinal SNES oyun kumandasıyla uyumlu, ancak Raspberry Pi'ye Bluetooth üzerinden kablosuz olarak bağlanan 8BitDo Mod Kit'i kullanmak da mümkün.

Bonzanini, "Bu sanat projesi, hem ikisini de kutlamanın hem de spor ayakkabı kültürü ile teknolojinin bir araya geldiğinde neler başarabileceği fikrini yaymanın bir yoluydu" dedi.

Bu spor ayakkabılarını hemen satın alacak olanlar için talihsizlik şu ki, AIR SNES, şimdiye kadar yapılmış en iyi konsollardan birinin 35. yılını kutlayan eşsiz bir yaratım.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

