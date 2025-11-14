Orhan Veli vefatının 75'inci yıl dönümünde şiirleriyle anıldı

75 yıl önce bugün hayatını kaybeden şair Orhan Veli Kanık, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte eserleriyle anıldı.

Rutkay Aziz'in konuşması törene damga vurdu! "Arkadaşlarım, başkanlar bir hücrede yaşarken ben niye mutlu olayım?"

ORHAN VELİ KANIK ESERLERİYLE ANILDI

Program, Beykoz Belediyesi’nin Merkez Mahallesi’nde hizmet veren Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'nde gerçekleşti.

Sunumunu şair, komedyen ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz’ın üstlendiği etkinlikte, Orhan Veli’nin hayatından kesitler anlatıldı; eserlerinden bölümler seslendirildi.

Beykoz'da düzenlenen anma etkinliğinin sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz yaptı

Etkinliğe katılan Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, programda Orhan Veli’nin “Birdenbire” şiirini seslendirdi. Gürzel, “Beykoz’da doğmuş, bu toprakların ruhunu dizelerine taşımış bir şairi kendi evinde, kendi insanıyla anmak bizim için gurur vericidir" dedi.

Ceyhun Yılmaz’ın sunumuyla ilerleyen programda, şairin yaşam öyküsü, Garip akımına katkıları ve Türk şiirine getirdiği yenilikler detaylarıyla aktarıldı.