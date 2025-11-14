Orhan Veli vefatının 75'inci yıl dönümünde şiirleriyle anıldı

Orhan Veli vefatının 75'inci yıl dönümünde şiirleriyle anıldı
Yayınlanma:
Orhan Veli Kanık, vefatının 75'inci yıl dönümünde memleketi Beykoz'da düzenlenen etkilinkte şiirleriyle anıldı.

75 yıl önce bugün hayatını kaybeden şair Orhan Veli Kanık, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte eserleriyle anıldı.

Rutkay Aziz'in konuşması törene damga vurdu! "Arkadaşlarım, başkanlar bir hücrede yaşarken ben niye mutlu olayım?"Rutkay Aziz'in konuşması törene damga vurdu! "Arkadaşlarım, başkanlar bir hücrede yaşarken ben niye mutlu olayım?"

ORHAN VELİ KANIK ESERLERİYLE ANILDI

Program, Beykoz Belediyesi’nin Merkez Mahallesi’nde hizmet veren Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'nde gerçekleşti.

Sunumunu şair, komedyen ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz’ın üstlendiği etkinlikte, Orhan Veli’nin hayatından kesitler anlatıldı; eserlerinden bölümler seslendirildi.

005561b4-6783-45dd-9f66-37befe74aecf-w.jpg
Beykoz'da düzenlenen anma etkinliğinin sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz yaptı

Etkinliğe katılan Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, programda Orhan Veli’nin “Birdenbire” şiirini seslendirdi. Gürzel, “Beykoz’da doğmuş, bu toprakların ruhunu dizelerine taşımış bir şairi kendi evinde, kendi insanıyla anmak bizim için gurur vericidir" dedi.

cfa874b1-5d03-464c-b42e-df6457f2014b-w.jpg

Ceyhun Yılmaz’ın sunumuyla ilerleyen programda, şairin yaşam öyküsü, Garip akımına katkıları ve Türk şiirine getirdiği yenilikler detaylarıyla aktarıldı.

Kaynak:ANKA

Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Yaşam
AB, WhatsApp’a “dur bakalım” dedi!
AB, WhatsApp’a “dur bakalım” dedi!
Bu yeni meslekler iş piyasasının süper kahramanları mı olacak?
Bu yeni meslekler iş piyasasının süper kahramanları mı olacak?