Meteorolojiden fırtına uyarısı

Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'in doğusu batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Batı Akdeniz'in doğusunda (Antalya Körfezi) ise rüzgarın, yarın, ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.