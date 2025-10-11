Meteorolojiden fırtına uyarısı

Yayınlanma:
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı geldi.

Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'in doğusu batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Zonguldak’taki fırtına limandaki tekneyi batırdıZonguldak’taki fırtına limandaki tekneyi batırdı

Batı Akdeniz'in doğusunda (Antalya Körfezi) ise rüzgarın, yarın, ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Güneşi fırsat bildiler sahile akın ettiler
Yayladan dönüşün habercisi "vargit" çiçekleri Ilgaz Dağı'nı süsledi
Karşıya geçen yaya çarptı, kaldırıma çıktı, ağacı devirdi
