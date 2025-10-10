Zonguldak’taki fırtına limandaki tekneyi batırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sağanak yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Fırtına sebebiyle limandaki bir tekne batarken tekne 3 saatlik çalışma sonucunda vinçle çıkarılarak kıyıya çekildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, geçtiğimiz gece akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Etkisini gösteren yağış ve fırtınanın şiddetiyle Bozhane Limanı’nda demirli halde bulunan 7,5 metre uzunluğundaki tekne sabah saatlerinde battı.

BATAN TEKNE İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Ekipler, suya gömülen tekneyi sudan çıkarmak için çalışma başlatırken Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları tarafından tekne, battığı yerde halatlarla vince bağlandı.

3 SAATLİK ÇALIŞMALAR SONUCUNDA ÇIKARILDI!

Tekne, ekipler tarafından yaklaşık 3 saat sürdürülen çalışmalarının ardından çıkarıldı ve kıyıya çekildi. Sudan çıkarılan teknede hasar meydana geldiği görüldü.

METEOROLOJİ SARI KODLA UYARMIŞTI!

Meteoroloji’den Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevreleri için uyarı gelmişti. Söz konusu bölgede kuvvetli yağışların beklendiği ifade edilirken vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli olması gerektiği uyarısı yapılmıştı.

