Metalin içine denizi sığdırdı! Balıkçı babanın oğlu metalle can verdi

Eskişehir'de yaşayan 22 yaşındaki metal heykel sanatçısı Mücahit Diyar Arız, çocukluğundan beri içinde olduğu balıkçılık kültürünü sanata dönüştürdü. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden bu yıl mezun olan Arız, metal heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul’un Baksan Sanayi Sitesi’ndeki atölyesinde asistan olarak çalışıyor.

Küçük yaşlardan itibaren balıkçılıkla iç içe olan Arız, hurda metallerden çeşitli deniz canlılarının heykellerini üretmeye başladı. Sanatçı, fener balığından deniz atına, kılıç balığından denizanasına kadar 23 farklı türde deniz canlısını metalle yeniden yorumladı.

Mücahit Diyar Arız, sevdiği konular üzerine çalışmayı tercih ettiğini söyledi. Eserlerinde deniz temasını sıkça kullandığını belirten Arız, şöyle konuştu:

“Çünkü balıkçılık, baba mesleğimiz. Küçüklüğümden beri balıkçılıkla iç içeyim. Balık figürleri yapmaktan mutluluk duyuyorum. Okulda da öyleydi. Farklı şeyler yapıyordum ama balığı yapmak hem hızlı çalıştığımı fark etmemi hem de malzemeyi tanımama olanak sağladı.”

Heykellerinin yapım sürecine tasarım çizimleriyle başlayan Arız, hurda parçalarla birlikte düz metal plakalar da kullanıyor.

Kişisel sergisini de deniz temasıyla açmayı planlayan genç sanatçı, izleyicilere su altı hissini yaşatmayı amaçlıyor. Arız, hedeflerine dair şunları söyledi: