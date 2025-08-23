Metalin içine denizi sığdırdı! Balıkçı babanın oğlu metalle can verdi

Yayınlanma:
Eskişehirli genç heykeltıraş Mücahit Diyar Arız, balıkçı babasından aldığı ilhamla hurda metallerden 23 farklı deniz canlısı heykeli yaptı. “Deniz” temalı kişisel sergisine hazırlanan Arız, eserleriyle izleyicilere su altındaymış hissi vermeyi hedefliyor.

Eskişehir'de yaşayan 22 yaşındaki metal heykel sanatçısı Mücahit Diyar Arız, çocukluğundan beri içinde olduğu balıkçılık kültürünü sanata dönüştürdü. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden bu yıl mezun olan Arız, metal heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul’un Baksan Sanayi Sitesi’ndeki atölyesinde asistan olarak çalışıyor.

Küçük yaşlardan itibaren balıkçılıkla iç içe olan Arız, hurda metallerden çeşitli deniz canlılarının heykellerini üretmeye başladı. Sanatçı, fener balığından deniz atına, kılıç balığından denizanasına kadar 23 farklı türde deniz canlısını metalle yeniden yorumladı.

metalin-icine-denizi-sigdirdi-balikci-babanin-oglu-metalle-can-verdi2.jpg

Mücahit Diyar Arız, sevdiği konular üzerine çalışmayı tercih ettiğini söyledi. Eserlerinde deniz temasını sıkça kullandığını belirten Arız, şöyle konuştu:

“Çünkü balıkçılık, baba mesleğimiz. Küçüklüğümden beri balıkçılıkla iç içeyim. Balık figürleri yapmaktan mutluluk duyuyorum. Okulda da öyleydi. Farklı şeyler yapıyordum ama balığı yapmak hem hızlı çalıştığımı fark etmemi hem de malzemeyi tanımama olanak sağladı.”

Heykellerinin yapım sürecine tasarım çizimleriyle başlayan Arız, hurda parçalarla birlikte düz metal plakalar da kullanıyor.

metalin-icine-denizi-sigdirdi-balikci-babanin-oglu-metalle-can-verdi1.jpg

Kişisel sergisini de deniz temasıyla açmayı planlayan genç sanatçı, izleyicilere su altı hissini yaşatmayı amaçlıyor. Arız, hedeflerine dair şunları söyledi:

metalin-icine-denizi-sigdirdi-balikci-babanin-oglu-metalle-can-verdi.jpg

“Yurt dışına işler yapmayı istiyorum. Genelde hep karma sergilere katıldım. Kişisel sergimi 'deniz' temasıyla açmayı planlıyorum. Oraya girildiğinde görüntüsü, ışığı ve sesiyle sanki suyun altındaymış gibi hissettirmek beni çok heyecanlandırıyor. Bazen kendi kendime kafamın içinde planlarken bile heyecanlanıyorum.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

