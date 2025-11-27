Mars'ta bir ilk! Olası yaşam ihtimalini gündeme getirdi

Mars'ta bir ilk! Olası yaşam ihtimalini gündeme getirdi
Yayınlanma:
Mars’ta ilk kez şimşek ve gök gürültüsü kaydedildi. Eğer Mars'ta şimşek varsa, bu faktörün olası yaşam ihtimali hesaplarına dahil edilebileceği belirtildi.

NASA'nın ‘Perseverance’ keşif aracı, Mars'ta ilk kez elektrik deşarjlarını (şimşekleri) kaydetti. İki Mars yılı süren gözlemde 55 kez şimşek izi yakalandığı aktarıldı.

Fransa'daki Toulouse Üniversitesi'nden gezegen bilimci Baptiste Chide liderliğindeki ekip, ‘Perseverance'ın ses verileri ile elektromanyetik parazit kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemede, 55 elektrik deşarjı olayı tespit edildi.

Kaydedilen yedi olayın sonunda ise elektrik deşarjının etrafındaki havayı ısıtıp aniden genişletmesiyle oluşan küçük bir sonik patlama yani gök gürültüsü duyuldu. Yapılan gözlemler, sadece atmosferde yüksek toz konsantrasyonunun tek başına elektrik üretmeye yetmediğini gösterdi. Kayıtların büyük çoğunluğu şiddetli rüzgarların ve toz fırtınası cephelerinin yaşandığı anlarda ortaya çıktı.

marsta-bir-ilk-olasi-yasam-ihtimalini-gundeme-getirdi.jpg

Uçaklar için yeni tehdit: Uzay çöpleri gökyüzünde pusuda bekliyorUçaklar için yeni tehdit: Uzay çöpleri gökyüzünde pusuda bekliyor

OLASI YAŞAM İHTİMALİ HESAPLARI

Uzmanlar, bu keşfin iki önemli sonucu olduğunu açıkladı. Öncelikle, artık Mars'ta elektrik deşarjlarının olduğu bilindiği için, gelecekteki Mars keşif teknolojileri bu elektrik boşalmalarından korunacak şekilde tasarlanacak.

İkinci olarak, Dünya’da yaşamın ortaya çıkışında şimşeğin önemli bir rolü olduğu varsayılıyor. Eğer Mars'ta da şimşek varsa, astrobiyologlar bu faktörü olası yaşam ihtimali hesaplarına dahil edebilecekler.

Araştırmacılar, bu keşfin Mars atmosferi için yeni bir araştırma alanı açtığını ve atmosferdeki elektriksel olaylar ile bunların sonuçlarını hesaba katacak yeni modellerin geliştirilmesini teşvik ettiğini aktardı.

Kaynak:DHA

Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Yaşam
Cambridge’den çarpıcı araştırma:Beynimiz 30’lu yaşlara kadar ergen 66’da solo kariyere başlıyor
Cambridge’den çarpıcı araştırma:Beynimiz 30’lu yaşlara kadar ergen 66’da solo kariyere başlıyor
ABD ve Finlandiya’da Test Sonuçları Yirmi Yılın En Düşük Seviyesinde: Suçlu kim?
ABD ve Finlandiya’da Test Sonuçları Yirmi Yılın En Düşük Seviyesinde: Suçlu kim?