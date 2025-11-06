Magnezyum eksikliğinin 5 belirtisi: Magnezyum ne işe yarar?

Magnezyum eksikliği; kas krampları, yorgunluk, stres ve uyku sorunları gibi belirtilerle ortaya çıkan, vücudun genel dengesini olumsuz etkileyen yaygın bir mineral eksikliğidir.

Hızlı hayat temposu, stres, dengesiz beslenme ve yetersiz uyku derken vücudumuz zaman zaman yorgun düşebiliyor. Bu sinyallerin ardındaki nedenlerden biri de magnezyum eksikliğidir.

AKŞAM SAATLERİNDE ALINMASI ÖNERİLİR

Magnezyum, hücre içinde 200’den fazla işlevi destekler. Uyku düzeni, sinir sistemi sağlığı ve kas onarımı bu işlevlerin başında gelir. Bu nedenle magnezyumun özellikle akşam saatlerinde alınması önerilir. Kas ve sinir fonksiyonlarını düzenler, kalp ritmini dengelemeye yardımcı olur, kaliteli uykuyu destekler ve stresi azaltır. Ayrıca, kemik sağlığını korumak için kalsiyum ve D vitaminiyle birlikte etki gösterir.

NE İŞE YARAR?

Vücutta yüzlerce biyokimyasal süreci destekler. Kas ve sinir sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olur, kalp ritmini dengeler, kan basıncını düzenler, enerji üretimiyle birlikte protein ve DNA sentezinde rol alır. Özellikle kadınlarda hormonal denge, enerji üretimi, kemik yoğunluğu ve ruh hâli düzeni üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Magnezyum açısından zengin besinler arasında yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler ve tohumlar (özellikle kabak çekirdeği, badem), Baklagiller, tam tahıllar, avokado ve bitter çikolata gibi ürünler yer alır.

Peki, magnezyum eksikliğinin en yaygın belirtileri nelerdir?

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİ GÖSTEREN 5 BELİRTİ

Kas Krampları ve Seğirmeler

Göz kapağınızın durduk yere seğirmesi ya da geceleri uykudan uyandıran baldır krampları magnezyum eksikliğinin en yaygın belirtileri arasında yer alır. Magnezyum eksikliğinde kaslar aşırı uyarılır, bu da istemsiz kasılmalara, ağrılara ve kramplara neden olur. Özellikle yoğun egzersiz yapıldığında terle birlikte mineral kaybı artar ve belirtiler daha da kendini gösterir.

Uyku Problemleri

Geceleri bir türlü uyuyamamak ya da sık sık uyanmak da bu eksikliğin belirtilerindendir. Eksikliği, uykuya dalma güçlüğü ve düşük uyku kalitesine neden olur.

Yorgunluk ve Düşük Enerji

Günün ortasında enerjiniz tükenmesinin sebepleri arasında magnezyum eksikliği de yer alabilir. Eksikliği durumunda enerji üretimi azalır, kaslar ve sinirler verimli çalışamaz. Dinlenmiş olsanız bile bitkin hissedebilirsiniz.

Stres

Aniden sinirlenme, kaygılı hissetme ya da sebebi belli olmayan huzursuzluklar da magnezyum eksikliğine işaret edebilir. Eksikliği durumunda stresle baş etme kapasiteniz düşebilir, bu da ruh hâli dalgalanmaları ve anksiyete belirtilerine neden olabilir.

Sindirim Düzensizlikleri

Magnezyum, sindirim sistemindeki kas hareketlerini düzenler ve bağırsak geçişine yardımcı olur. Eksikliği durumunda bu hareketler yavaşlar, bağırsaklar tembelleşir ve kronik kabızlığa neden olabilir.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi'nin verilerine göre kadınların günde 270 mg, erkeklerin ise 300 mg magnezyum tüketmesi tavsiye edilir.