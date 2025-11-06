Magnezyum eksikliğinin 5 belirtisi: Magnezyum ne işe yarar?

Magnezyum eksikliğinin 5 belirtisi: Magnezyum ne işe yarar?
Yayınlanma:
Vücut sağlığı için büyük öneme sahip olan magnezyumun eksikliği, kas kramplarından yorgunluğa kadar birçok belirtiyle kendini gösterebiliyor. İşte magnezyum eksikliğinin 5 önemli işareti...

Magnezyum eksikliği; kas krampları, yorgunluk, stres ve uyku sorunları gibi belirtilerle ortaya çıkan, vücudun genel dengesini olumsuz etkileyen yaygın bir mineral eksikliğidir.

Hızlı hayat temposu, stres, dengesiz beslenme ve yetersiz uyku derken vücudumuz zaman zaman yorgun düşebiliyor. Bu sinyallerin ardındaki nedenlerden biri de magnezyum eksikliğidir.

AKŞAM SAATLERİNDE ALINMASI ÖNERİLİR

Magnezyum, hücre içinde 200’den fazla işlevi destekler. Uyku düzeni, sinir sistemi sağlığı ve kas onarımı bu işlevlerin başında gelir. Bu nedenle magnezyumun özellikle akşam saatlerinde alınması önerilir. Kas ve sinir fonksiyonlarını düzenler, kalp ritmini dengelemeye yardımcı olur, kaliteli uykuyu destekler ve stresi azaltır. Ayrıca, kemik sağlığını korumak için kalsiyum ve D vitaminiyle birlikte etki gösterir.

NE İŞE YARAR?

Vücutta yüzlerce biyokimyasal süreci destekler. Kas ve sinir sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olur, kalp ritmini dengeler, kan basıncını düzenler, enerji üretimiyle birlikte protein ve DNA sentezinde rol alır. Özellikle kadınlarda hormonal denge, enerji üretimi, kemik yoğunluğu ve ruh hâli düzeni üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Magnezyum açısından zengin besinler arasında yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler ve tohumlar (özellikle kabak çekirdeği, badem), Baklagiller, tam tahıllar, avokado ve bitter çikolata gibi ürünler yer alır.

Peki, magnezyum eksikliğinin en yaygın belirtileri nelerdir?

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİ GÖSTEREN 5 BELİRTİ

Kas Krampları ve Seğirmeler

Göz kapağınızın durduk yere seğirmesi ya da geceleri uykudan uyandıran baldır krampları magnezyum eksikliğinin en yaygın belirtileri arasında yer alır. Magnezyum eksikliğinde kaslar aşırı uyarılır, bu da istemsiz kasılmalara, ağrılara ve kramplara neden olur. Özellikle yoğun egzersiz yapıldığında terle birlikte mineral kaybı artar ve belirtiler daha da kendini gösterir.

kas-kramplari-ve-segirmeler.jpg

Uyku Problemleri

Geceleri bir türlü uyuyamamak ya da sık sık uyanmak da bu eksikliğin belirtilerindendir. Eksikliği, uykuya dalma güçlüğü ve düşük uyku kalitesine neden olur.

uyku-problemleri.jpg

Egzersiz kurallarını değiştiren en çılgın trend: Bu akımın takipçileri bunun tüm vücudu çalıştırdığını iddia ediyorEgzersiz kurallarını değiştiren en çılgın trend: Bu akımın takipçileri bunun tüm vücudu çalıştırdığını iddia ediyor

Yorgunluk ve Düşük Enerji

Günün ortasında enerjiniz tükenmesinin sebepleri arasında magnezyum eksikliği de yer alabilir. Eksikliği durumunda enerji üretimi azalır, kaslar ve sinirler verimli çalışamaz. Dinlenmiş olsanız bile bitkin hissedebilirsiniz.

yorgunluk-ve-dusuk-enerji.webp

Stres

Aniden sinirlenme, kaygılı hissetme ya da sebebi belli olmayan huzursuzluklar da magnezyum eksikliğine işaret edebilir. Eksikliği durumunda stresle baş etme kapasiteniz düşebilir, bu da ruh hâli dalgalanmaları ve anksiyete belirtilerine neden olabilir.

stres.webp

Sindirim Düzensizlikleri

Magnezyum, sindirim sistemindeki kas hareketlerini düzenler ve bağırsak geçişine yardımcı olur. Eksikliği durumunda bu hareketler yavaşlar, bağırsaklar tembelleşir ve kronik kabızlığa neden olabilir.

sindirim-duzensizlikleri.webp

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi'nin verilerine göre kadınların günde 270 mg, erkeklerin ise 300 mg magnezyum tüketmesi tavsiye edilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Yaşam
Egzersiz kurallarını değiştiren en çılgın trend: Bu akımın takipçileri bunun tüm vücudu çalıştırdığını iddia ediyor
Egzersiz kurallarını değiştiren en çılgın trend: Bu akımın takipçileri bunun tüm vücudu çalıştırdığını iddia ediyor
İzmir açıklarında 90 göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 90 göçmen yakalandı
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın: