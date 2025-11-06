Egzersiz kurallarını değiştiren en çılgın trend: Bu akımın takipçileri bunun tüm vücudu çalıştırdığını iddia ediyor

Denizkızı yüzmesinden köpek yogasına kadar, son yıllarda dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların ilgisini çeken ve merak uyandıran bir dizi sıra dışı fitness trendi mevcut. Ancak sonuncusu şimdiye kadarki en tuhafı olabilir; Daily Mail'in yazdığına göre , fitness tutkunları artık hayvan kostümleri giyip quadrobics adı verilen bir egzersizle dört ayak üzerinde sürünerek hayvanlar gibi davranıyor.

Trendin takipçileri, tüm vücudu çalıştırdığını iddia ediyor; bir takipçi ise ATV sayesinde sadece birkaç haftada karın kaslarına kavuştuğunu iddia ediyor. Ancak herkes ATV'nin etkililiğinden emin değil. Bazı eleştirmenler ATV'nin olası yaralanma riskleri konusunda uyarırken, diğerleri toplum için bir tehlike oluşturduğunu iddia ediyor.

Bu akımın takipçileri, bunun tüm vücudu çalıştırdığını iddia ediyor.

POTANSİYEL OLARAK TEHLİKELİ

Çocuk psikiyatristi Inna Moskaliuk, Med Plus'a yaptığı açıklamada , "Quadrobike, belirli bir grupla yaratıcı bir ifade ve özdeşleşme biçimi olabilir ancak artık toplum için potansiyel olarak tehlikeli bir şeye dönüşüyor" dedi.

ATV antrenmanı sırasında, insanlar dört ayak üzerinde sürünür, koşar ve zıplarlar ve genellikle bunu yaparken kendilerini filme alırlar. Kulağa garip gelebilir ancak bu "sporun" savunucuları bunun tüm vücudu çalıştıran bir antrenman olduğunu iddia ediyor.

"Kesinlikle tüm vücudu çalıştıran bir egzersiz. Bunu yapmaya başladığımdan beri çok kilo verdim ve kaslarımın güçlendiğini fark ettim, ayrıca karın kaslarım da gelişti. Bunu denerseniz beş dakika sonra nefes nefese kalacağınızı garanti ederim," diye itiraf etti sporun hayranı Soleil .

Birçok kişi bu aktiviteyi en üst düzey egzersiz olarak görse de Avustralyalı uzmanlar Samuel Cornell ve Hunter Bennett, quad bike'ın bazı insanların düşündüğü kadar etkili olmadığını açıkladı.

İkili, yayınlanan bir makalede, "Dört tekerlekli bisiklet yalnızca kendi vücut ağırlığınızın direncine dayandığı için, kaslarınıza binen yük kendi vücut ağırlığınızla sınırlıdır. Bu da, bu disiplinin kemik gücünüzü ve yoğunluğunuzu artırmada, örneğin daha ağır yükleri kademeli olarak kaldırmanıza olanak tanıyan halter kadar etkili olmadığı anlamına gelir" diye açıkladı.

YARALANMA RİSKİ

Uzmanlara göre, ATV sürüşü sırasında alışılmadık bir vücut pozisyonu da yaralanma riskini artırabiliyor.

Uzmanlar, "Dört tekerlekli bisiklet sürmeye başladığınızda, kaslarınızın ve eklemlerinizin üzerlerine binen yüke uyum sağlaması için zamana ihtiyacı vardır. Bu, özellikle bu şekilde kullanılmaya alışık olmayabilecek elleriniz, bilekleriniz, dirsekleriniz ve omuzlarınız için önemlidir " diye ekliyor. Diğer bilim insanları ise bunun kullanıcılar üzerindeki psikolojik etkileri konusunda endişeli.

Uygulamanın hayvan doğası göz önüne alındığında, quadrobike genellikle insan olmayan kişiler olan therianlar ve hayvan gibi giyinmeyi seven furryler ile ilişkilendirilir.

Klinik psikolog Julia Malania'ya göre , ATV'nin yalnızca bir egzersiz biçimi olarak kullanılması durumunda endişelenecek bir neden yok.

"Çocuğunuz bunu sadece bir hobi olarak yapıyorsa ve bundan zevk alıyorsa endişelenmenize gerek yok. Ancak, bu durum değişir ve hayvan benzeri davranış belirtileri ortaya çıkmaya başlarsa, durum değişir. Hobi, antisosyal veya sapkın bir karaktere bürünürse derhal bir uzmana danışmalısınız. Bu, insanlara saldırı, saldırgan davranışlar veya çocukların kendilerini tamamen hayvanla özdeşleştirmeye başlaması gibi durumlar için geçerlidir" diye açıklıyor psikolog.

Ancak uzmanlar, bunun büyük olasılıkla yalnızca bir sosyal medya trendi olduğunu doğruluyor ve fitnessa önem verenlerin bunun yerine koşmalarını veya ağırlık kaldırmalarını öneriyor. Cornell ve Bennett, bu egzersiz biçiminin diğerlerinden daha etkili veya daha iyi olduğunu doğrulayacak yeterli kanıt olmadığını iddia ediyor.

"Emekleme ve zıplama denge ve esnekliğe yardımcı olabilirken, bilimsel araştırmalar henüz uzun vadeli fayda ve riskleri göstermedi; en iyi ihtimalle bu, normal antrenmana eklenebilir. ATV'lerin sosyal medyadaki mevcut popülaritesi, egzersiz biliminden ziyade görsel şöleniyle ilgili," diyor uzmanlar.

Daha önce de belirtildiği gibi, bu eğilim bir diğer eğilim olan tüylü hayvanlara dönüşmeye çalışanlara benziyor. Bunlar, insansı hayvan karakterlerine, yani insan özelliklerine veya karakteristiklerine sahip hayvanlara ilgi duyan kişiler.