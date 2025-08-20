Lösemili çocukları için neşe etkinliği

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) Gentaş Kimya’nın destekleriyle Kocaeli’de düzenlediği piknikte, çocuklar ve gönüllüler birlikte oyunlar oynadı, çeşitli etkinlikler ile eğlendi. Piknik alanında kurulan bilgi stantları, ailelerin LÖSEV’in faaliyetlerine ilişkin bilinçlenmesini sağladı.

Gentaş Kimya çalışanları da etkinlik boyunca çocuklarla birlikte aktivitelerde yer aldı ve çocukların mutluluğuna katkı sağladı. Piknik alanında sağlanan etkileşim, LÖSEV’in çalışmalarının toplum nezdindeki etkisini de bir kez daha görünür kıldı.

Etkinlikle ilgili konuşan Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın, şunları dile getirdi:

“ORTAYA KONAN KATKILAR BÜYÜK UMUTLARA DÖNÜŞEBİLİYOR”

“Gentaş Kimya olarak toplumsal sorumluluk projelerine katkı sağlamayı her zaman önemsiyoruz. Bizim için önemli olan yalnızca bir destek vermek değil, bu destekle birlikte çocukların yüzlerinde bir gülümseme yaratabilmek, ailelerine moral ve umut olabilmek. Çocuklarımızın mutluluğuna ve ailelerinin yanında olduğumuzu hissettirmeye destek olabilmek bizler için büyük bir değer taşıyor. Etkinlik boyunca gördük ki, ortaya konan katkılar çocukların hayatında büyük umutlara dönüşebiliyor, onlara güç ve moral veriyor. Kurum olarak LÖSEV’in çalışmalarına destek vermekten ve onların yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu tür iş birlikleri, sadece çocuklarımıza değil, çalışanlarımıza ve topluma da farkındalık kazandırıyor; dayanışmanın, paylaşmanın ve bir arada olmanın önemini bir kez daha gösteriyor.”

“BU FARKINDALIĞIN YAYILMASI DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAMIZI SAĞLIYOR”

LÖSEV İstanbul Anadolu Bölgeden Sorumlu İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul ise iş birliğinin önemine değinerek, “Firmaların sadece kurum olarak değil, çalışanlarının da farkındalıklarını artırmaları çok değerli. Çalıştıkları firmanın desteğiyle bu farkındalığı yaymaları, çok daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlıyor. Bugünkü etkinlikte gördük ki çocuklarımızın mutluluğuna katkı sağlayan her destek, onların hayatında büyük bir fark yaratıyor. Gentaş Kimya gibi özverili kurumların katkılarıyla aramızdaki bağlar daha da güçlendi. Bu katkılar, bizim için her boyutta değerli” ifadelerini kullandı.

“BU BULUŞMALAR AİLELERİMİZİN GÜVENİNİ DE PEKİŞTİRİYOR”

Etkinliğin çocuklar ve aileler üzerindeki etkisine de değinen Ertuğrul, “Bu buluşmalar, çocuklarımızın moralini yükseltirken ailelerimizin güvenini pekiştiriyor. Hastanelerde yatan çocuklarımız için moral ziyaretleri gerçekleştiriyor, özel günlerde yanlarında oluyoruz. Bugün gördük ki çocuklarımızın gülüşü ve oyun dolu vakitleri, onların hayatındaki en büyük moral kaynağı” dedi.

Gönüllülüğün rolünün, etkinliklerdeki başarının merkezinde yer aldığını dile getiren Ertuğrul sözlerini, şöyle tamamladı:

“HEDEFİMİZ BU YIL 10 MİLYON GÖNÜLLÜYE ULAŞMAK”

“Biz küçük bir ekibiz, ancak gönüllülerimiz sayesinde sesimizi duyurabiliyor ve çocuklarımızın hayatına dokunabiliyoruz. Bir kişi LÖSEV’le ilgili doğru bir şekilde bilgi sahibi olup bunu yüreğinde hissediyorsa, kendi gönüllü ordusunu oluşturuyor. Şu anda Türkiye genelinde 6,5 milyon gönüllümüz var ve bu yıl hedefimiz 10 milyon gönüllüye ulaşmak. Bu, Türkiye’nin her noktasında LÖSEV’in bilinmesi ve farkındalığın yayılması demek. Gönüllülerimiz, etkinliklerimizin her adımında yanımızda olarak fark yaratan katkılar sağlıyor.”