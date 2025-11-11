Londra telefon hırsızlığı salgınıyla karşı karşıya: Her saat 13 cep telefonu çalınıyor

Rakamlar şaşırtıcı...

Hırsızların 77.000'den fazla telefon çaldığı 2017 yılına kıyasla, hırsızlık vakalarında %50'den fazla artış yaşandı. 2024 yılı, önceki tüm rekorları kırarak şehri yıllardır etkileyen artan bir trendi doğruladı.

Hırsızlık vakaları 2023'e kıyasla 1.300 vaka daha arttı. 2017'den 2024'e kadar çalınan cihazların toplam değeri astronomik bir rakam olan 365 milyon sterline (yaklaşık 9,8 milyar Çek kronu) ulaştı ve bu süre zarfında yaklaşık 684 bin cep telefonu kayboldu.

EN ÇOK HIRSIZLIK NE ZAMAN VE NEREDE OLUYOR?

Telefon sahipleri için en riskli saatler öğleden sonra ve akşam saatleridir. En çok hırsızlık 18:00 ile 19:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir - 2024 yılı boyunca 8.975 hırsızlık kaydedilmiştir. Bunu 8.806 hırsızlık vakasıyla 17:00 ile 18:00 saatleri ve 8.231 hırsızlık vakasıyla 16:00 ile 17:00 saatleri takip etmektedir. Öte yandan, en güvenli saatler sabah 06:00 ile 07:00 saatleri arasında olup, tüm yıl boyunca yalnızca 1.036 hırsızlık vakası kaydedilmiştir.

Konumlar açısından en kötü durum, 34.039 kişinin telefonunu kaybettiği Westminster'da yaşandı. Camden 10.907 hırsızlık vakasıyla ikinci, Southwark ise 7.316 hırsızlık vakasıyla üçüncü sırada yer aldı.

Hırsızların net bir marka tercihi var. En sık çalınan telefonlar Apple telefonlar - 2024'te neredeyse 71.000 iPhone kayboldu . Samsung telefonlar ise 14.000 çalıntı üniteyle hemen ardından geliyor.

Demografik veriler de ilgi çekici. Toplam mağdur sayısının 61.000'i kadın, yaklaşık 48.000'i ise erkekti. Yaklaşık 7.000 vakada ise mağdurun cinsiyeti kaydedilmedi.

116.000'den fazla hırsızlık ihbarına rağmen, polis sadece 169 şüpheliyi suçlayabildi. Yedi şüpheliye ise sadece uyarı cezası verildi. Bu rakamlar, işlenen suç sayısı ile kolluk kuvvetlerinin bunlarla başa çıkma kapasitesi arasında büyük bir tutarsızlık olduğunu gösteriyor.

İlginçtir ki, pandemi karantinaları sırasında telefon hırsızlığı sayısı önemli ölçüde azaldı. 2019'da 91.000'e yükselen sayılar, karantina sırasında önemli ölçüde düştü. Ancak hayat normale döndüğünde, hırsızlıklar tekrar arttı ve 2023'te 115.000 telefon çalınarak pandemi öncesi seviyeleri aştı.

ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Uzmanlar, cep telefonu hırsızlığının gerçek bir salgın haline geleceğini ve hükümete daha sert önlemler alması çağrısında bulunuyor. Suçların çoğunun, polis ve yargı arasındaki daha iyi bir koordinasyonla daha etkili bir şekilde bastırılabilecek, tekrarlayan suçlardan oluşan nispeten küçük bir grup tarafından işlendiği belirtiliyor.

Mevcut durum, şehirde dolaşırken değerli mobil cihazları konusunda daha fazla endişelenmek zorunda kalan Londralıların ve turistlerin güvenlik duygusunu önemli ölçüde etkiliyor.