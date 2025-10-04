Kuşadası dalış tutkunlarının gözdesi oldu: Deniz tavşanı da var

Kuşadası dalış tutkunlarının gözdesi oldu: Deniz tavşanı da var
Yayınlanma:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yerli ve yabancı turistler dalış turizmine büyük ilgi gösteriyor.

Aydın'ın ilçesi Kuşadası, sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yılın çoğu ayında tüplü veya tüpsüz dalış yapılabilen Kuşadası, berrak temiz suyu, doğal ve sonradan oluşturulan resif alanları ve su altı biyolojik çeşitliliğinin fazla oluşuyla dalış turizmine renk katıyor.

Kuşadası'nın mavi derinliklerinde, ender görülen ve özel ekipmanla görüntülemenin mümkün olduğu deniz tavşanı, aslan balığı, deniz çayırları, uzun dikenli deniz kestanesi, nesli tehlike altında olan Akdeniz foku ve endemik balık türlerine rastlanıyor.

Kuşadası'nda dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, yerli ve yabancı turistlerin ilçede dalış turizmine yoğun ilgi gösterdiğini belirterek şunları söyledi.

"Kuşadası birçok dalış noktasına sahip. Bunların içerisinde Türkiye'nin en büyük uçak batığı resiflerinden biri var. Ayrıca dalış yapanlar, dünyada nesli tehlike altında olan Akdeniz fokunun beslenme anını da uzaktan ve dikkatli bir şekilde görüntüleme fırsatı yakalayabiliyor. Kuşadası'nda su altı amforalarının, çapaların ve fener tutulduğunda parlayan mercan resiflerinin de bulunduğu dalış sahaları var. Su altı hala bilinmeyen bir dünya. Bu nedenle merak uyandırıyor.

"DENİZ TAVŞANLARINA RASTLANIYOR"

Son dönemde deniz tavşanlarına da sık rastlanmaya başladı. Bu canlılar, sualtının ender görülen türlerinde biri. Boyları genellikle 1-2 milimetreden başlayıp, 2-3 santimetreye kadar çıkabiliyor. Bizler dalış yaptığımızda deniz tavşanlarını görüntülemek için özel ekipmanlar kullanıyoruz. Deniz tavşanları, çok farklı renklerde, boyutlarda ve türlerde karşımıza çıkabiliyor. Deniz tavşanları da sualtının yumuşakçaları olarak biliniyor. Kuşadası, denizaltı biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir ilçe."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Yaşam
Bilim akrebin peşinde: Kanserle savaşta akrep zehri umut veriyor
Bilim akrebin peşinde: Kanserle savaşta akrep zehri umut veriyor
Laboratuvarda yetişen beyinler: Geleceğin canlı bilgisayarları
Laboratuvarda yetişen beyinler: Geleceğin canlı bilgisayarları
4 Ekim’de anlamlı adım: Datça’da hayvanlar için protokol
4 Ekim’de anlamlı adım: Datça’da hayvanlar için protokol