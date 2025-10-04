Kuşadası dalış tutkunlarının gözdesi oldu: Deniz tavşanı da var

Aydın'ın ilçesi Kuşadası, sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yılın çoğu ayında tüplü veya tüpsüz dalış yapılabilen Kuşadası, berrak temiz suyu, doğal ve sonradan oluşturulan resif alanları ve su altı biyolojik çeşitliliğinin fazla oluşuyla dalış turizmine renk katıyor.

Kuşadası'nın mavi derinliklerinde, ender görülen ve özel ekipmanla görüntülemenin mümkün olduğu deniz tavşanı, aslan balığı, deniz çayırları, uzun dikenli deniz kestanesi, nesli tehlike altında olan Akdeniz foku ve endemik balık türlerine rastlanıyor.

Kuşadası'nda dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, yerli ve yabancı turistlerin ilçede dalış turizmine yoğun ilgi gösterdiğini belirterek şunları söyledi.

"Kuşadası birçok dalış noktasına sahip. Bunların içerisinde Türkiye'nin en büyük uçak batığı resiflerinden biri var. Ayrıca dalış yapanlar, dünyada nesli tehlike altında olan Akdeniz fokunun beslenme anını da uzaktan ve dikkatli bir şekilde görüntüleme fırsatı yakalayabiliyor. Kuşadası'nda su altı amforalarının, çapaların ve fener tutulduğunda parlayan mercan resiflerinin de bulunduğu dalış sahaları var. Su altı hala bilinmeyen bir dünya. Bu nedenle merak uyandırıyor.

"DENİZ TAVŞANLARINA RASTLANIYOR"

Son dönemde deniz tavşanlarına da sık rastlanmaya başladı. Bu canlılar, sualtının ender görülen türlerinde biri. Boyları genellikle 1-2 milimetreden başlayıp, 2-3 santimetreye kadar çıkabiliyor. Bizler dalış yaptığımızda deniz tavşanlarını görüntülemek için özel ekipmanlar kullanıyoruz. Deniz tavşanları, çok farklı renklerde, boyutlarda ve türlerde karşımıza çıkabiliyor. Deniz tavşanları da sualtının yumuşakçaları olarak biliniyor. Kuşadası, denizaltı biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir ilçe."