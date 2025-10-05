Kuaför atığından tıbba dev buluş

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Rumeysa Tutar, kuaförlerden topladığı kimyasal işlem görmemiş saç atıklarını işleyerek, yara bandı ve dikişin yerini alabilecek bir doku yapıştırıcı üretti. Tutar’ın geliştirdiği madde, vücut yaralarına şırıngayla uygulanıyor ve kısa sürede elastik yapıya dönüşerek yaranın kapanmasına yardımcı oluyor.



Tutar, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın ortak olduğu Entertech Teknokent bünyesinde, TÜBİTAK 1812 Girişimcilik Programı kapsamında kurulan Mplusheal Biyoteknoloji A.Ş. ile projesini hayata geçirdi.

Toplanan saçlar önce temizlendi, ardından kimyasal çözeltiyle çözülerek sıvı hâle getirildi. Diyaliz ve dondurma-kurutma işlemleri sonrası elde edilen keratin toz hâline getirildi. Bu toz, PBS sıvısıyla karıştırılarak biyouyumlu yapıştırıcıya dönüştürüldü.



Tutar, projeye ilk olarak tırnak yatağı yaralanmalarını tedavi etmek amacıyla başladıklarını söyledi. Yaptığı araştırmalarda Türkiye’de yılda yaklaşık 5 milyon kişinin bu tür yaralanma nedeniyle acil servise başvurduğunu belirtti. Keratinin yoğun olarak bulunduğu tırnak ve saçtan yola çıkarak insan saçına odaklandıklarını söyledi.

Tutar, klasik yöntemlerin laboratuvar koşullarında işe yaramadığını belirterek, “Kendi yöntemimizle 7 ayda saçtan keratin üretim süreci geliştirdik” dedi.



Keratinin kozmetik sektörü dışında sağlık alanında da önemli bir malzeme olduğunu vurgulayan Tutar, “İmmünolojik etkilerini azaltmak için hayvan tüyü yerine insan saçından keratin kullanmaya karar verdik” dedi.

Saçın yüzde 65 ila 90’ının keratin içerdiğine dikkat çeken Tutar, geliştirdikleri yöntemde suyla çözünebilen, düşük molekül ağırlıklı ve yüksek verimli keratin elde ettiklerini aktardı.



Ürünün, doğrudan şırıngayla uygulanabildiğini ve dokuyla temas ettiğinde ışık kaynağı olmadan katılaştığını belirten Tutar, şöyle devam etti:

KANI SÜNGER GİBİ EMİYOR

“İnsan saçından elde ettiğimiz ürün hidrojel yapıda. Hidrojeller yüksek su tutma kapasiteleri sayesinde kanı sünger gibi emiyor.”



Tutar, yüzde 100 yerli üretim olan bu biyomalzemenin ticarileşmesi için yatırım desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.