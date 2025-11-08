Kocaeli’de ticari direğe çarptı: 5 yaralı

Kocaeli’de ticari direğe çarptı: 5 yaralı
Yayınlanma:
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kartepe’nin Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde meydana geldi. M.H.A. idaresindeki 16 RAR 61 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı.

hafif-ticari-arac-aydinlatma-diregine-ca-1005895-298460.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü M.H.A. ile yolculardan D.T., S.S., Z.S. ve İ.M.Ç. ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

İkisi çocuk altı kişinin öldüğü yangında dehşet anları! Görüntüler ortaya çıktıİkisi çocuk altı kişinin öldüğü yangında dehşet anları! Görüntüler ortaya çıktı

Gebze’de bir binanın daha kolonları çatladı: 3 aile tahliye edildiGebze’de bir binanın daha kolonları çatladı: 3 aile tahliye edildi

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

hafif-ticari-arac-aydinlatma-diregine-ca-1005896-298460.jpg

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Yaşam
Antalya’nın Demre ilçesine ‘Sakin Şehir’ sertifikası
Antalya’nın Demre ilçesine ‘Sakin Şehir’ sertifikası
Bodrum'da denizde ceset bulundu
Bodrum'da denizde ceset bulundu