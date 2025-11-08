Kocaeli’de ticari direğe çarptı: 5 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Kartepe’nin Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde meydana geldi. M.H.A. idaresindeki 16 RAR 61 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü M.H.A. ile yolculardan D.T., S.S., Z.S. ve İ.M.Ç. ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.