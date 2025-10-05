Kırklareli’nde unutulan gelenek yeniden hayat buldu

Kırklareli’nde unutulan gelenek yeniden hayat buldu
Kırklareli’nin Kızılcıkdere köyünde Bağ Bozumu Şenlikleri’nde “gelin başı çatma” geleneği yeniden canlandırıldı. Yeni evlenen iki geline süslemeli başlıklar takıldı, kadınlar maniler söyledi. Köylüler, unutulan gelenekleri yaşatmanın mutluluğunu paylaştı.

Kızılcıkdere köyünde yapılan Bağ Bozumu Şenlikleri’nde, köy kültürünün unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yeniden hatırlandı. Şenlikte, yeni gelinlerin belli olması için yapılan “gelin başı çatma” geleneği canlandırıldı.

Yeni evlenen iki geline tülbent bağlandı, başlarına ise boncuk ve pullarla süslenmiş çember şeklinde başlıklar takıldı. Kadınlar, yöresel kıyafetleriyle maniler söyleyip geleneği yaşattı.

ESKİDEN KUAFÖR YOKTU

Edirne'de en lezzetli ekşili köfteyi yapmak için yarıştılarEdirne'de en lezzetli ekşili köfteyi yapmak için yarıştılar

Yeni gelinlerden İlayda Gemici, geleneği sürdürmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Yeni gelinlerin kendi düğünlerinden sonraki ilk cemiyette başları çatılıyor. Bildiğim kadarıyla eskiden kuaför yokmuş. Yeni gelin olduğunu belirtmek için saçlarını bu şekilde süslüyorlarmış.” dedi.

Köy sakinlerinden 55 yaşındaki Semra Durgut da özel günlerde gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Gençlerin bu geleneğe büyük ilgi gösterdiğini belirten Durgut, birçok kişinin gelinlerle hatıra fotoğrafı çektirdiğini ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

