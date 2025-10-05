Kırklareli’nde unutulan gelenek yeniden hayat buldu

Kızılcıkdere köyünde yapılan Bağ Bozumu Şenlikleri’nde, köy kültürünün unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yeniden hatırlandı. Şenlikte, yeni gelinlerin belli olması için yapılan “gelin başı çatma” geleneği canlandırıldı.

Yeni evlenen iki geline tülbent bağlandı, başlarına ise boncuk ve pullarla süslenmiş çember şeklinde başlıklar takıldı. Kadınlar, yöresel kıyafetleriyle maniler söyleyip geleneği yaşattı.

ESKİDEN KUAFÖR YOKTU

Yeni gelinlerden İlayda Gemici, geleneği sürdürmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Yeni gelinlerin kendi düğünlerinden sonraki ilk cemiyette başları çatılıyor. Bildiğim kadarıyla eskiden kuaför yokmuş. Yeni gelin olduğunu belirtmek için saçlarını bu şekilde süslüyorlarmış.” dedi.

Köy sakinlerinden 55 yaşındaki Semra Durgut da özel günlerde gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Gençlerin bu geleneğe büyük ilgi gösterdiğini belirten Durgut, birçok kişinin gelinlerle hatıra fotoğrafı çektirdiğini ifade etti.