Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 5. Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

Yayınlanma:
Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 5. Bağ Bozumu Şenlikleri" renkli görüntülere sahne oldu.

Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 5. Bağ Bozumu Şenlikleri" köy meydanından şenlik alanına kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe yöresel kıyafetler giyen kadınlar da omuzlarında taşıdıkları üzüm dolu sepetler ve çömlekler ile talika eşliğinde ykatıldı.

Vali Uğur Turan ve beraberindekiler, şenlik alanında bulama ve pekmez yapılan alanı gezip kadınlardan bilgi aldı.

Daha sonra kadınlar yöresel oyunlar oynayıp maniler söyledi.

Vali Turan, geçmişte Kırklareli'nin "üzüm kenti" olarak anıldığını belirterek, kentte üzüm üretimin artması için çalıştıklarını ifade etti ve bu tür etkinliklerin geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

MUHTARDAN AÇIKLAMA

Köy muhtarı Mustafa Birkan Teke de şenliğe katılanlara teşekkür etti.

Şenliğin uluslararası boyuta taşınmasını istediklerini anlatan Turan, bu tür etkinliklerin köy halkının birlik, beraberliğini de artırdığını kaydetti.

Şenliğe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile köylüler katıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

