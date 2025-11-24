Kavanozu açamıyorsanız sınıfta kaldınız: Yaşlılıkta daha çok zorlanacaksınız

Azalan kavrama gücünün sonuçları vücudun her yerinde görülebilir. Kavrama gücünün azalmasının sonuçları vücudun her yerinde görülebilir.

Geriatri uzmanı Dr. Ardeşir Haşmi'ye göre, kavrama gücü doğal olarak 50 yaş civarında, hatta belki daha erken azalmaya başlar. Kavrama gücünü koruyan kişiler daha yavaş yaşlanır, vücutlarının tamamı daha sağlıklı ve güçlü kalır.

KAVRAMA GÜCÜ SAĞLIKLA NASIL İLİŞKİLİDİR?

Kavrama kuvveti, el dinamometresi adı verilen bir cihazla ölçülür . Bu, elinizde tuttuğunuz ve olabildiğince sıktığınız bir cihazdır.

Genel olarak, daha yüksek kavrama gücünün daha iyi sağlıkla, daha düşük kavrama gücünün ise daha kötü sağlıkla ilişkili olduğu kabul edilmektedir. Kesin sınırlar hala tartışma konusudur ve yaşa, vücut kitle indeksine (VKİ) ve diğer faktörlere göre değişiklik göstermektedir.

Araştırmacılar zayıf kavramayı şu şekilde tanımlıyor:

Erkekler için 26 kg'dan az

Kadınlar için 16 kg'dan az

Ellerde güç kaybı yaşanmaya başlayınca kavramanın ne kadar önemli olduğu hiç düşünülmüyor.

Eller günlük birçok aktivite için hayati önem taşır. Gömleği iliklemek, çatalla yemek yemek, kalemle yazı yazmak - bunların hepsi ellerin ve parmakların belli bir güç ve beceriye sahip olmasını gerektirir.

Ancak kavrama gücü günlük işlerden çok daha fazlası için önemlidir.

Dr. Hashmi, kavramanın vücuttaki yaşlanma süreciyle nasıl bağlantılı olduğunu çeşitli şekillerde açıklıyor.

KAS GÜCÜ

Kavrama gücü, vücudun geri kalanının ne kadar güçlü olduğunun kolayca ölçülebilen bir göstergesidir. Vücuttaki kas gücünü korumak ise hareket kabiliyeti, denge, dayanıklılık ve daha fazlası için önemlidir.

Güçlü bir vücut, daha sık evden çıkabilmesi, daha fazla egzersiz yapabilmesi ve genel olarak etrafındaki dünyayla daha iyi baş edebilmesi anlamına geliyor.

- Ortak nokta, kas dokusunun yağla yer değiştirmesiyle güç kaybetmenizdir. Buna sarkopeni denir . Ellerinizde ve kollarınızda güç kaybı yaşıyorsanız ve bu nedenle kavrama yeteneğiniz zayıflıyorsa, bu durum tüm vücudunuzda aynı şeyin yaşandığının bir göstergesidir, diyor Dr. Hashmi.

Bir çalışmada araştırmacılar, kavrama gücü ile yürüme veya merdiven çıkma arasında bir ilişki bulmuşlardır. Erkekler, kavrama ağırlıkları yaklaşık 37 kilogramın altında olduğunda daha fazla hareket kabiliyeti sorunu yaşıyordu. Kadınlar için sınır 20 kilogramdı.

Ve bu bir kısır döngüdür. Hareket kabiliyetinin azalması, kişinin kas gücünü artıracak şekilde hareket etme olasılığını azaltır. Böylece kaslar zayıflamaya devam eder ve bu da kişiyi düşme ve kırık riskiyle karşı karşıya bırakır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ SAĞLIĞI

Yaşlandıkça bağışıklık sistemi zayıflar ve vücut enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelir. Bu sürece immünosenesans denir; bu, yaşlanmanın vücudun virüs ve bakterilerle savaşma yeteneğini etkilediğini söylemenin süslü bir yoludur.

Kas kütlesinin azalması, vücudun patojenlere karşı tepki verme yeteneğinin bir kısmını kaybetmesi anlamına gelir.

Yapılan araştırmalar, zayıf kavrama gücünün , kişiyi hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirebilen zayıf bir bağışıklık sisteminin göstergesi olduğunu gösteriyor .

- İyi kavrama gücü, daha iyi bağışıklık sistemi fonksiyonuyla ilişkilidir. Daha zayıf bir kavrama, COVID-19, RSV veya grip gibi bulaşıcı hastalıklara daha yatkın olduğunuzun bir işareti olabilir, diyor Dr. Hashmi.

Kavrama gücü zayıf olan kişilerde bu hastalıkların semptomları ve komplikasyonları daha şiddetli görülür. Bu da onları daha fazla hastaneye yatma riskiyle karşı karşıya bırakır.

KRONİK HASTALIK RİSKİ

Dr. Hashmi, zayıf kavrama gücünün aynı zamanda kronik hastalık riskinin de bir göstergesi olabileceğini söylüyor. Bunun bir nedeni, kas kütlesinin azalmasının egzersizi zorlaştırması, hareketsiz bir yaşam tarzına ve zayıflık ve güçsüzlüğe daha yatkınlığa yol açmasıdır. Bu durum, aşağıdaki gibi kronik rahatsızlıkların riskini artırır:

Kavrama gücünün azalmasının sonuçları tüm vücutta görülebildiği gibi ruhsal durumu da etkiler.

Mantıklı: Zayıf bir kavrama, vücuttaki kas gücünün azaldığını gösterir. Bu da hareket kabiliyetinin azalmasına yol açar. Hareket kabiliyetinin azalması da yalnızlığa ve daha fazlasına yol açabilir.

- Fiziksel kısıtlamaların ruh sağlığı üzerinde çok olumsuz etkileri olabileceğini biliyoruz. Dışarı çıkıp arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçiremiyorsanız, sizi mutlu eden şeyleri yapamıyorsanız, yalnızlaşırsınız. Ve izolasyon bilişsel (beyin) ve duygusal sağlığınızı olumsuz etkiler, diyor Dr. Hashmi.

Araştırmacılar zayıf kavramanın şu gibi durumlarla bağlantılı olduğunu bulmuşlardır:

Bilişsel bozukluk (kafa karışıklığı, hafıza sorunları ve bilginin daha yavaş işlenmesi gibi)

Depresyon

Uyku sorunları

Uzun ömür

Sonuç olarak, kavrama gücü aslında genel sağlık ve uzun ömürlülüğün bir göstergesidir. Bir bakıma, gelecekteki sağlık durumunu neredeyse tahmin edebilir.

- Kavrama gücünün yaşam süresini tahmin edebileceğini söylemek abartı olmaz sanırım . Azalmış kavrama gücü, zayıflığın bir işaretidir ve ciddi komplikasyon riskinin yüksek olmasıyla ilişkilidir. Bu rahatsızlıklar ve hastane yatışları biriktikçe, sonuçları da beraberinde getirir, diyor Dr. Hashmi.

Bunun tersi de doğrudur. Güçlü kavrama yeteneğine sahip kişiler ileri yaşlarda bile daha aktiftir.

KAVRAMA GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN EGZERSİZLER

Dr. Hashmi, egzersizin "erken yaşlanmaya karşı ilaç" olduğunu söylüyor.

- Kavrama gücünüzü ne kadar çok korursanız, hücreler o kadar yavaş yaşlanır. Kavrama gücünüzü korumazsanız, hücreler aslında metabolizmaya başlar ve daha hızlı yaşlanır. Bu, fiziksel olarak neler yapıp yapamayacağınızda görülür - diye açıklıyor ve ardından güçlü bir kavramanın nasıl korunacağını açıklıyor.

KOL EGZERSİZLERİ

Kavrama gücünüzü geliştirmek oldukça basittir. El ve ön kol kaslarını harekete geçirmek için sıkılması gereken bir raket topu veya squash topu kullanmanız önerilir. Dr. Hashmi , hedefin günde iki kez, her kol için en az 10 dakika egzersiz yapmak olduğunu söylüyor.

Topun boyutu ve malzemesi burada önemlidir. Tenis topu gibi şeyler çok büyük olabilir ve hatta zararlı bile olabilir. Diğer sıkma topları ise ön kolun gerçekten çalışması için fazla yumuşak olabilir; gerçek bir direnç sağlamazlar.

Öte yandan içi boş squash topları ve raket topları tam da bunu sağlar.

Piyasada başka seçenekler de mevcut. Bazıları elastik bantlara benzerken, diğerleri tutma-sıkma saplıdır. Bu ürünler farklı boyut ve direnç seviyelerinde mevcuttur. Dr. Hashmi, yeni başlayanların sakatlanmayı önlemek için düşük dirençle başlayıp kademeli olarak daha yüksek dirence geçmelerini öneriyor.

Kişi 50 yaşına yaklaştıkça bu günlük el egzersizleri daha da önemli hale geliyor. Ancak Dr. Hashmi, başlamak için her zamanın iyi bir zaman olduğunu vurguluyor.

VÜCUDU GÜÇLÜ TUTMANIN DİĞER YOLLARI

Kavrama gücü, tüm vücut gücünün bir göstergesidir. Dolayısıyla, ellerinizi ve ön kollarınızı güçlendirmek önemli olsa da, bu vücudunuzun geri kalanını ihmal etmeniz gerektiği anlamına gelmez.

- Sağlıklı beslenme, yeterli protein alımı ve tüm vücudu çalıştıran egzersizler yaşlanma sürecini yavaşlatmak için önemlidir. Tutuş gücüne odaklanmak önemlidir, ancak bu hikayenin sadece bir kısmıdır. Tüm vücudunuzu güçlü tutmak ve kaslarınıza bir bütün olarak bakmak önemlidir, diye ekliyor Dr. Hashmi.

Sağlık durumunuza göre tüm vücudu güçlendirecek iyi egzersizler şunlar olabilir:

Yürüme

Egzersiz bisikleti

Yüzme ve su aerobiği

Yoga (sandalye yogası dahil)

Halter

Esneme

Dans

Bahçecilik

Kavrama gücünüzün zayıflığından endişe ediyorsanız veya kas gücünüzü artırma konusunda tavsiyeye ihtiyacınız varsa, bir sağlık uzmanına danışmanız önerilir. Bir uzman, endişelerinizi gidermenize ve kas kütlenizi ve genel sağlığınızı iyileştirme konusunda rehberlik etmenize yardımcı olabilir.