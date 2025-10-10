Karşıya geçen yaya çarptı, kaldırıma çıktı, ağacı devirdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil, Atatürk Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırıma çıkarak bir ağacı devirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 16 LFU 34 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırıma çıkarak bir ağacı devirdi.

Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandıMeteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aa-20251010-39371907-39371903-bursada-otomobilin-yolun-karsisina-gecmeye-calisan-kisiye-carptigi-kaza-guvenlik-kamerasinda.jpg

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Trafik kazası, gıda zehirlenmesi... Bir günde 55 öğrenci hastanelik oldu!Trafik kazası, gıda zehirlenmesi... Bir günde 55 öğrenci hastanelik oldu!

Gaziantep’te korkunç olay! 9 yaşındaki çocuk parka giderken can verdiGaziantep’te korkunç olay! 9 yaşındaki çocuk parka giderken can verdi

Görüntülerde, yayanın durakta bekleyen iki otobüsün arasından çıktığı, sürücünün yayaya çarpmamak için manevra yapmasına rağmen çarptığı daha sonra kaldırıma çıkıp ağacı devirdiği ve kaldırımdaki yayaların ise panikle koşuşturduğu görüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

