Karşıya geçen yaya çarptı, kaldırıma çıktı, ağacı devirdi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 16 LFU 34 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırıma çıkarak bir ağacı devirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, yayanın durakta bekleyen iki otobüsün arasından çıktığı, sürücünün yayaya çarpmamak için manevra yapmasına rağmen çarptığı daha sonra kaldırıma çıkıp ağacı devirdiği ve kaldırımdaki yayaların ise panikle koşuşturduğu görüldü.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)