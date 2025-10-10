Gaziantep’te korkunç olay! 9 yaşındaki çocuk parka giderken can verdi

Gaziantep’in Şirinevler Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, oyun oynamak için parka doğru giden Suriye uyruklu Ahmet İsmail’e yolun karşısına geçerken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verirken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI!

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Ahmet İsmail’i ilk sağlık müdahalesinin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

İsmail’in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.