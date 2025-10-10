Kahrolsun fakirlik... Engelli kızı ile beraber kömür sobasından can verdi

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi’nde, geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, anne ile kızından haber alamayan yakınları evlerine gitti.

Kapıyı açarak evden içeriye giren yakınları, 94 yaşındaki Durkadın Kandemir ile 54 yaşındaki zihinsel engelli kızı Bahar Kandemir'i yerde hareketsiz halde buldu ce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri, anne ile kızının yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda, Durkadın Kandemir ile kızı Bahar’ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Anne ve kızın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.