Sokak köpeklerini besledikleri için bir aileyi yok etmişti! Katliam gibi cinayete “tahrik indirimi”

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta, 10 Haziran 2022 tarihinde meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile sokak köpeği besleme ve arsa meselesi nedeniyle husumetli olduğu Yahya Köşek arasında tartışmada, Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'ye ateş etti. Yaralanan aile, kaldırıldıkları hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.

3’ER KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ!

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ali İhsan Kılıç hakkında 'Kasten öldürme', ağabeyi Mehmet Kılıç içinse 'Kasten öldürmeye iştirak' suçundan ayrı ayrı 3'er kez müebbet hapis cezası talep edildi. Sanıklar hakkında 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2'şer yıla kadar hapis cezası istenirken Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, İzmir 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI!

Filiz Topaloğlu hakkında da Mehmet Kılıç'ı 'Kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, mevcut dosya ile birleştirildi. İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç'ı Yahya Köşek'e yönelik 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik 'Kadını kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ali İhsan Kılıç'a, Filiz Topaloğlu'na yönelik silahlı tehditten 4 yıl, '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan da 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanık Mehmet Kılıç’a ise, Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik 'Kadını kasten öldürmeye yardım' suçundan ayrı ayrı 15'er yıl ve Filiz Topaloğlu'na yönelik 'Silahlı kasten yaralama' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kılıç, Yahya Köşek’in öldürülmesine iştirak suçundan istenen cezadan ise beraat etti. Mahkeme heyeti, her iki sanığa da indirim uygulamadı. Şikayetçi-sanık Topaloğlu’nun ise beraatına hükmetti.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI!

Savcı, sanık Mehmet Kılıç'a verilen beraate itiraz ederek kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşırken İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'nde görülen davada mahkeme başkanı, Mehmet Kılıç için ilk derece mahkemenin verdiği cezayı değiştirmedi. Ancak Ali İhsan Kılıç için Yahya Köşek'in öldürülmesine ilişkin verilen müebbet hapis cezasının 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 16 yıla düşürüldüğünü açıkladı. Ali İhsan Kılıç için verilen diğer cezaların ise ilk derece mahkemesiyle aynı olduğunu ifade etti.

MEHMET KILIÇ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÖLDÜ!

Avukatların itirazının ardından dosya Yargıtay’a taşınırken sanıklardan Mehmet Kılıç, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanıkların şeker hastalığı ve bundan kaynaklanan kolay sinirlenme özelliklerinin cezai ehliyetlerine bir etkisinin bulunmadığı gibi akıl sağlıklarının yerinde olmadığına dair de somut tıbbi delil sunulmadığını belirtti.

YARGITAY HÜKMÜ BOZDU

Yargıtay, Yahya Köşek'e yönelik 'Kasten öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezası alan sanık Ali İhsan Kılıç hakkındaki hükmü bozdu. Kararda, sanığa eksik ceza verildiği ve bu durumun hukuka aykırı bulunduğu ifade edildi.

Yargıtay, sanık Mehmet Kılıç'a Yahya Köşek'in öldürülmesine iştirak suçundan verilen beraat kararının da hukuka aykırı olduğunu belirtirken diğer kararları onadı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, söz konusu nedenlerden ötürü dosyayı yeniden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'ne gönderdi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİYLE 18 YIL HAPİS!

Geçtiğimiz gün görülen duruşmaya sanık Ali İhsan Kılıç SEGBİS ile katıldı. Ayrıca duruşmada olayda yaşamını yitirenlerin yakınları ve taraf avukatları yer aldı. Savunmasını yapan sanık Ali İhsan Kılıç, "Ben yatalak bir hastayım, olayın olmasına sebebiyet veren Filiz Topaloğlu'dur. Ben eğer cezaevinde ölürsem, sorumlusu kendisidir. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra ise mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Ali İhsan Kılıç'ın Yahya Köşek'e yönelik 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Daha sonra sanığın, eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği kabul edilerek indirim yapıldı ve 18 yıl hapis cezası almasına hükmedildi.