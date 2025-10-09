Sokak ortasında vurularak öldürülmüştü! Katili kardeşi çıktı

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi’nde 26 Eylül Cuma günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Metin Direk, evine gireceği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sırasında 4 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.

KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI!

Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından başlatılan çalışmada, üzerinde gri polar, kot pantolon ve yüzünde beyaz renkte maske bulunan şüphelinin elektrikli bir scooterle olay yerine geldiği ve daha sonra ise aynı araçla kaçtığı tespit edildi.

Polis ekipleri görüntüleri incelerken, öldürülen Metin Direk’in ağabeyi C.D.'nin polise verdiği ifadede, Direk'in, kardeşi Rıdvan Direk tarafından 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaralandığını söylediği bildirildi.

Direk, kardeşi Rıdvan Direk'in psikolojisinin iyi olmadığını ve 2 ay önce hastanede tedavi gördüğünü de aktardı.

YAKALANARAK TUTUKLANDI!

Bunun üzerine Rıdvan Direk Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Asayiş de bildirilirken şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Direk, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



