Sokak ortasında vurularak öldürülmüştü! Katili kardeşi çıktı

Yayınlanma:
İstanbul’un Avcılar ilçesinde, evine girerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 31 yaşındaki Metin Direk’i öldüren kişinin, kardeşi Rıdvan Direk olduğu belirlendi. Zanlı kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanırken şahsın 3 yıl önce de ağabeyini zıpkın ve satırla yaraladığı ortaya çıktı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi’nde 26 Eylül Cuma günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Metin Direk, evine gireceği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sırasında 4 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.

istanbul-avcilarda-3-yil-once-zipkin-954744-283500.jpg

KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI!

Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından başlatılan çalışmada, üzerinde gri polar, kot pantolon ve yüzünde beyaz renkte maske bulunan şüphelinin elektrikli bir scooterle olay yerine geldiği ve daha sonra ise aynı araçla kaçtığı tespit edildi.

Dehşet anları: Eşini çocuklarının gözü önünde vurdu altınları alıp kaçtıDehşet anları: Eşini çocuklarının gözü önünde vurdu altınları alıp kaçtı

Polis ekipleri görüntüleri incelerken, öldürülen Metin Direk’in ağabeyi C.D.'nin polise verdiği ifadede, Direk'in, kardeşi Rıdvan Direk tarafından 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaralandığını söylediği bildirildi.

Direk, kardeşi Rıdvan Direk'in psikolojisinin iyi olmadığını ve 2 ay önce hastanede tedavi gördüğünü de aktardı.

istanbul-avcilarda-3-yil-once-zipkin-954746-283500.jpg

YAKALANARAK TUTUKLANDI!

Bunun üzerine Rıdvan Direk Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Asayiş de bildirilirken şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Direk, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak:DHA

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Türkiye
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü