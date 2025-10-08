Dehşet anları: Eşini çocuklarının gözü önünde vurdu altınları alıp kaçtı

Bursa’da yaşanan dehşet olayda, 26 yaşındaki Nazım G., tartışma sırasında eşi Selma G.’yi (24) çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Evden aldığı altınlarla kaçan Nazım G., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eve geldiği iddia edilen Nazım G. ile eşi Selma G. arasında tartışma çıktı.

Nazım G., evde bulunan pompalı tüfeği alarak, çocuklarının gözü önünde eşi Selma G.’ye iki el ateş etti. Selma G. karnına ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

EVDEKİ ALTINLARI ALIP KAÇTI

Elindeki tüfek o sırada evde bulunan kayınpederi tarafından alınan Nazım G., yine iddiaya göre evdeki altınları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Selma G. ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Nazım G. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, kıskançlık nedeniyle eşini yaraladığını söylediği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

