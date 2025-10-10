Trafik kazası, gıda zehirlenmesi... Bir günde 55 öğrenci hastanelik oldu!

Şanlıurfa ve Çorum’da meydana gelen iki ayrı olayda toplam 55 öğrenci hastanelik oldu. Viranşehir’de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi geçirirken, Çorum’da belediye otobüsünün kamyona çarpması sonucu 22 öğrenci yaralandı.

Şanlıurfa ve Çorum’da yaşanan iki ayrı olayda toplam 55 öğrenci hastanelik oldu. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle, Çorum’da ise belediye otobüsünün kamyona çarpması sonucu 22 öğrenci yaralandı.

Viranşehir Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, sabah kahvaltısının ardından girdikleri derste mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri yaşadı.

Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından hastaneye kaldırılan 30 öğrencinin gıda zehirlenmesi geçirdiği belirlendi. Tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edildi. Kahvaltıda tüketilen ürünlerden alınan numuneler incelemeye gönderildi.

Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı açıklamada öğrencilerin durumunun iyi olduğunu belirterek, “Bazı öğrencilerimize tedbir amaçlı iğne ve serum uygulanmıştır. Öğrencilerimizin tamamı sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir” açıklamasında bulundu. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yemeklerle ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

BELEDİYE OTOBÜSÜ KAMYONA YANDAN ÇARPTI: 22 ÖĞRENCİ YARALANDI

Çorum’da ise 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerini taşıyan belediye otobüsü, aynı belediyeye ait bir kamyona yandan çarptı. Fatih Caddesi’nde meydana gelen kazada otobüste bulunan 22 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralı öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

