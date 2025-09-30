Kanseri yenen üç kadın hastalara umut oldu

Muş’ta 26-28 Eylül’de düzenlenen “12. Uluslararası Onkoloji Günleri” etkinliğine, genç yaşta kanseri erken teşhis ve tedaviyle atlatan üç kadın da katıldı. İstanbul’dan Elif Bozkurt Gültekin (31), Sakarya’dan Gamze Çırpanlı (24) ve Makedonya’dan Behima Asan (26), hastalıkla mücadele süreçlerini anlatarak benzer sorunlarla karşılaşanlara umut verdi.

Etkinlikte konuşan kadınlar, erken teşhisin önemine dikkat çekerken, moral ve motivasyonun tedavi sürecinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Gültekin, şunları kaydetti:

"Kitlenin iyi ya da kötü huylu olup olmadığı belli değildi. Daha sonra biyopsi sonucunda kanser hastası olduğum öğrenildi. 22 yaşında olduğum için bu kanseri bilmiyordum. Doktor uzun bir sürecin beni beklediğini söyledi. Ameliyat oldum, kemoterapi aldım, ışın tedavisi gördüm, hormon ilaçları kullandım. Kanserin üzerinden yıllar geçti ve şükür atlattım. Şimdi hiçbir ilaç kullanmıyorum. Düzenli bir şekilde kontrollerime devam ediyorum. 4 yıldır onkoloji günleri etkinliğine katılıyorum. Burada kanserli hastalarla süreçlerimizi paylaşmak gerçekten çok anlamlı. Bilgi akışı yapıyoruz. Kadınlar, kitle hissettiklerinde ihmal etmesinler, doktora gitsinler. Tedavilerini geciktirmesinler, erken teşhis hayat kurtarıyor."

Moral ve motivasyonun tedavi sürecinde önemli etken olduğunu ifade eden Gültekin, "Motive olmak için sevdikleri işe yönelsinler, aktivitelere, kurslara katılsınlar. Hastalık sürecinde kanseri unutsunlar. Etkinliklerde moral bulabiliyorlar. Kanser hastaları yılmasınlar, savaşsınlar. Erken teşhis hayat kurtarır, kanserden korkmasınlar." dedi.

Dört yıl önce meme kanseri teşhisi konulan ve başarılı tedavi süreciyle hastalıktan kurtulan Çırpanlı da "Evde göğsümde bir kitle olduğunu fark ettim. Biyopsiden sonra da ikinci evre meme kanseri olduğum anlaşıldı. Erken teşhis olduğum için sürecim daha kolaydı. Zorluklar da vardı ama 21 yaşında asla kansere yakalanacağımı düşünmemiştim. Kanser olduğumu öğrenince çok üzüldüm. Bu süreci aştım ve şu an buradayım. Lütfen kimse korkmasın ve taramaya gitsin. Erken teşhis aldığınızda süreç daha kolaylaşıyor. Geç gidersek hiçbir yararı olmaz." diye konuştu.

Makedonya'da yaşayan ve altı yıl önce lenf kanseri teşhisi konulan Behima Asan ise genç yaşta olmasının kanseri yenmesinde önemli bir etken olduğunu belirtti. Asan, şunları kaydetti:

"Hayallerimin daha başındayken hayatın kendi sınavıyla karşılaştım. Kanseri son evrede fark ettim. Teşhis konulduğunda doktorum bana 'şu an bunları konuşurken bile geçen saniye senin hayatından geçiyor.' demişti. Ölümle kalım arasında bir çizgideydim. Ben hayallerimi seçtim. Hayallerimin peşinden gittim, onlar beni hayata tuttu. Hayallerimi yaşatmak için yaşıyorum. Son evrede fark ettiğim için fazla ilerlemişti. Bir yıl sürdü tedavim. 25 yaşıma iki gün kala kanseri yenmiştim. Hayallerinizi küçümsemeyin, kanseri gözünüzde büyütmeyin. Çünkü o sadece küçücük bir hücre ama siz ondan çok daha fazlasısınız."