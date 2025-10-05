Kano Filistin’e destek

Kano Filistin’e destek
Yayınlanma:
Muğla’da düzenlenen 6. Kano Festivali'ne 500 kişi katıldı. Katılımcılar İztuzu Sahili’ne kürek çekti, Filistin’e destek verdi. Etkinlikte doğaya ve kaplumbağalara dikkat çekildi.

Muğla’nın Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde bu yıl altıncısı düzenlenen "Kano Fest 2025" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Köyceğiz Su ve Doğa Sporları Derneği tarafından organize edilen festivale farklı illerden yaklaşık 500 kano ve kürek sporcusu katıldı. Katılımcılar, Kaya Mezarları önünde buluşarak Dalyan Kanalı'nda sazlıklar arasından 10 kilometrelik bir rota izleyerek İztuzu Sahili’ne ulaştı.

İkinci etapta ise Köyceğiz Gölü’nün Karabatak mevkisinden başlayarak Mantık Burnu’na kadar kürek çekildi.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTILAR

Etkinlik sırasında bazı katılımcılar Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrağı açtı.

Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri, göl ve kanal geçişlerinde güvenlik önlemleri aldı.

Organizasyon Koordinatörü Emre Karakaş, festivalle ilgili şunları söyledi: “Deniz kaplumbağaları ve Kaptan June için kürek çektiklerini, festivalde aynı zamanda 'Filistin vurgusu' da yapıldığını” belirtti.

Karakaş, etkinliğe yabancı sporcuların da katıldığını ve bu festivali uluslararası boyuta taşıyıp gelenekselleştirmek istediklerini ifade etti.

Kano gezgini Şenol Özdemir ise “Her yıl buradaki etkinliğe katılıyorum. Bu yıl altıncısı düzenlenen festival, Kaptan June ve caretta carettalar için düzenlendi. Biz de Filistin'deki zulme 'dur' demek için katıldık.” dedi.

İzmir’den 20 kişilik grupla gelen Yiğit Turgut da “Harika bir sabah geçirdik. Burada olmak harika, doğası mükemmel. Gelecek yıl da herkesi buraya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

