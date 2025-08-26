Kaan Urgancıoğlu WWF-Türkiye'nin ilk doğa elçisi oldu

Yayınlanma:
Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Deniz Kaplumbağası Koruma Çalışmalarının 20. Yılında WWF-Türkiye doğa elçisi oldu.

Adana’nın Akyatan sahilinde 20 yıldır süren yeşil deniz kaplumbağası koruma çalışmaları, yalnızca bir türün değil, tüm ekosistemin korunmasının simgesi haline geldi. Bugüne kadar 270 bin yavru kaplumbağa denizle buluşarak yaşam yolculuğuna başladı.

Bu yıl, doğa koruma çalışmalarına anlamlı bir destekçi katıldı. Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, WWF-Türkiye’nin ilk Doğa Elçisi oldu. Urgancıoğlu, yaptığı açıklamada, “Akyatan’daki çalışmalar sadece bir türü değil, tüm bir ekosistemi koruma kararlılığını temsil ediyor. Bugüne kadar 270 bin yavru denize koştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile kurulan işbirliği, kamu ve sivil toplumun el ele verdiğinde doğa için nasıl büyük sonuçlar yaratabileceğinin özel bir örneği” dedi.

Baba olduktan sonra doğanın önemini daha derinden hissettiğini ifade eden Urgancıoğlu, “Çocuğuma bırakmak istediğim en büyük miras; deniz kaplumbağalarının sahillere koştuğu, kuşların özgürce uçtuğu, nefes alınabilen bir dünya” diye konuştu. Doğa Elçisi olarak çalışmaların sadece sesi değil, takipçisi ve destekçisi olacağını belirtti.

WWF-Türkiye, bu süreçte doğayı korumanın yalnızca uzmanların değil, herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çekiyor ve bireyleri deniz kaplumbağası evlat edinerek projeye destek olmaya çağırıyor.

Yeşil deniz kaplumbağalarının gözlem ve görüntüleme çalışmaları, Doğa Koruma Uzmanları denetiminde gerçekleştirildi.

Kaynak:ANKA

