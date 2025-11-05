İzmir açıklarında 90 göçmen yakalandı

İzmir’in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Menderes açıklarında görevli ekipler, lastik botla denize açılan 1’i çocuk 34 göçmeni durdurdu.

Çeşme açıklarında ise Sahil Güvenlik insansız hava aracının tespit ettiği iki ayrı lastik bot operasyonla durduruldu. Bu botlardaki 3’ü çocuk 17 göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

Ayrıca bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik gemisi, başka bir lastik botta 21’i çocuk 39 göçmeni tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.