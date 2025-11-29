İstanbul, akıllı şehir yolculuğunda Avrupa araştırma platformuna entegre oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSBAK AŞ, kentsel yaşam kalitesini artırmaya yönelik teknoloji çalışmalarını uluslararası bir boyuta taşıdı. Şirket, Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle dahil olduğu NeurotechEU sayesinde Avrupa araştırma ve inovasyon ağlarında daha etkin bir konuma geçecek.

Üyelik kapsamında İSBAK, Horizon Europe ve Digital Europe gibi fon programlarına erişimde stratejik avantaj elde edecek. Böylece yapay zekâ, veri odaklı şehircilik ve nöroteknoloji temelli projelerde uluslararası Ar-Ge iş birliklerinin önü açılacak.

9 ÜLKE, 100’DEN FAZLA KURUM, 50 BİNİ AŞKIN UZMAN

Yapay zekâ, nöroteknoloji, sinirbilim, akıllı şehircilik ve sürdürülebilir kentleşme odağında çalışmalar yürüten NeurotechEU; 9 ülkeden 100’ü aşkın üniversite, teknoloji şirketi ve araştırma kurumunu bir araya getiriyor. Platformda 50 binden fazla doktora öğrencisi, akademisyen ve uzman bulunuyor.

Bu geniş bilimsel ağ, İSBAK’ın geliştirdiği akıllı şehir çözümlerinin Avrupa araştırma topluluklarıyla entegre olmasını sağlayarak yeni projelerin önünü açacak. İSBAK’ın küresel bilgi birikimini İstanbul’un ihtiyaçlarına uyarlayabilmesi hedefleniyor.

“İSBAK AKILLI ŞEHİR DÖNÜŞÜMÜNDE GÜCÜNÜ ARTIRIYOR”

İSBAK AŞ Genel Müdürü Erdem Samut, NeurotechEU ile gerçekleşen iş birliğine ilişkin “İstanbul’u akıllı, sürdürülebilir, veriye dayalı ve yüksek yaşam kalitesi sunan bir şehir haline getirmek için önemli bir adım attık. NeurotechEU üyeliği, İSBAK’ın geliştirdiği teknolojileri dünya çapında akademik ve bilimsel bir dünya ile buluşturarak İstanbul’un teknoloji dönüşümünü hızlandıracak. Bu iş birliği sayesinde küresel uzmanlıkla yerel çözümleri bir araya getirecek, İstanbul’un akıllı şehircilik vizyonunda öncü rolümüzü daha da güçlendireceğiz” dedi.