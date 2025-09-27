İsabella üzümüne coğrafi tescil! Tam bir şifa deposu

Ordu’da halk arasında “kokulu üzüm” olarak bilinen isabella türü, Ünye Belediyesi’nin girişimleri ve üreticilerin desteğiyle ekonomik değere dönüştü. Üzüm, belediyeye ait sosyal tesislerde işlenerek “Ünye İzabella Üzüm Suyu” adıyla şişeleniyor. Ürün, kısa süre önce coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

TAM BİR SAĞLIK DEPOSU

Yoğun aroması ve antioksidan özelliğiyle dikkat çeken isabella üzümü, üç yıl önce başlatılan “Dalda ürün kalmasın, köylünün mahsulü ziyan olmasın” projesi kapsamında değerlendiriliyor. Hasat zamanı çiftçiden alınan üzümler, belediye tesislerinde kadın çalışanlar tarafından işlenerek doğal üzüm suyuna dönüştürülüyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, pandemide yöresel ürünlerin öneminin arttığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Yöresel ürünlerin hayata döndürülmesi ve aynı zamanda ticari ürün olarak raflarda yerini alarak ekonomiye kazandırılması için ciddi girişimlerde bulunduk. Bu çalışmaların içerisinde en önemlilerden birisi isabella üzümüne yönelik olanıdır.”

Tavlı, üzüm suyunun unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek, “Bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde isabella üzümünü tekrar doğal haliyle içilebilir nitelikte üretimini başlattık. İstenilen ve tercih edilen bir ürün olduğu için de coğrafi işaret tescil belgesi için başvurduk. Sonucunda ürünümüzün suyunu coğrafi işaretli olarak tescilletmiş olduk.” dedi.

Her yaz sonunda üreticiden satın alınan üzümlerin kadınlar tarafından işlendiğini belirten Tavlı, proje kapsamında 30 kadının istihdam edildiğini, böylece kadınlara da gelir kapısı açıldığını söyledi.

abella üzümünün toplanması, ayıklanması ve işlenmesinin zahmetli bir süreç olduğunu anlatan Tavlı, “Bu zorlu süreçten sonra isabella üzümünün kalitesini, lezzetini ve kadın çalışanlarımızın emeğini, ürünü yudumladığımızda hissettiğimizi söyleyebiliriz” dedi.

Belediyenin sosyal tesis sorumlusu Gül Alıcı, projenin büyüyerek devam ettiğini söyledi:

“İlk yıllarda üreticiden 3 ila 5 ton arasında ürün aldık. Şu anda 25-30 ton üzümü üreticilerden kendilerinin istediği fiyattan alıyoruz.”

Üzüm suyunun üretim sürecini anlatan Alıcı, “Üzümler tesise getirildikten sonra tek tek seçilerek yıkanıyor. Daha sonra tencerelerde sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından kaynatma sürecini yapıyoruz. Son olarak üzüm suyunu şişeleyerek satışını gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Tescil belgesinin ürünün değerini ortaya koyduğunu vurgulayan Alıcı, bunun markalaşma açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Üzüm üreticisi Aydın Demir ise belediyenin projesine destek verdiklerini belirterek, “Köylünün üzümleri artık ziyan ve çöp olmaktan kurtuldu. Bu sayede çiftçilere destek olunuyor.” dedi.

Ünye’de başlayan bu yerel kalkınma modeli, hem üreticiyi koruyor hem de kadın istihdamını güçlendiriyor. Coğrafi işaretli ürün sayesinde kokulu isabella üzümü, raflarda değerli bir yer edinmiş durumda.