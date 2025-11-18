İş görüşmesine gidenler dikkat: 3 saniye kuralını açıkladı

İletişim tasarımı denildiğinde çoğu zaman akla sözcükler, mimikler ve beden dili geliyor. Oysa Doç. Dr. Başak Boğday Saygılı, iletişimin en güçlü ve en hızlı mesajını görünümün ilettiğini, özgüvenin ise bu görünümle beslenen çok katmanlı bir yapı olduğunu vurguluyor. Saygılı’ya göre bireyin kendini ifade edebilme gücü, ilk saniyelerde karşı tarafa yansıyan dışsal etkenlerle doğrudan bağlantılı.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, bireyin giyim tarzının yalnızca bir estetik tercih değil, aynı zamanda davranışları şekillendiren güçlü bir psikolojik destek olduğunu gösteriyor. Giyim tarzı, duruş, diksiyon ve kişinin kendi alanındaki bilgi birikimi; özgüveni destekleyen bir bütün olarak değerlendiriliyor. 2024 yılında ABD’de yapılan bir araştırma da bu görüşü doğrular nitelikte: Araştırmaya göre giyim, özgüveni davranışa dönüştüren kritik bir köprü rolü görüyor.

"İLK ÜÇ SANİYE KARAR VERİYOR"

Doç. Dr. Başak Boğday Saygılı, bu durumu şöyle örneklendiriyor:

"Bir iş görüşmesine gittiğinizi düşünün. Alanınızda çok iyisiniz, kendinize güveniyorsunuz. Ancak karşınızdaki kişilerin sizi dinleyip dinlemeyeceğine çoğu zaman ilk üç saniye karar veriyor. Görünümünüz bu üç saniyeyi geçtiği anda kendinizi ifade etmeniz için bir alan açılıyor. Aksi durumda, sahip olduğunuz bilgi ve özgüven karşınızdakine ulaşamayabiliyor."

Görünümün özgüveni destekleme gücünü değerlendiren Saygılı, iletişim tasarımında dış görünümün göz ardı edilmemesi gereken bir faktör olduğunu belirtiyor. Çünkü bireyin kendini iyi hissetmesi; fiziksel görünümünden diksiyonuna, duruşundan alandaki uzmanlığına kadar pek çok bileşenin birleşimiyle oluşuyor.

"BU ÜÇ İHTİYACI BİRDEN KARŞILAYAN NADİR ALANLARDAN BİRİDİR"

Toplumsal algıdaki “Kadınlar başka kadınlar için giyinir” söylemini de akademik bir gözle yorumlayan Saygılı, bunun altında yalnızca rekabet değil, çok daha derin bir psikoloji bulunduğunu ifade ederek, “Kadınların çoğunlukta olduğu iş ortamlarında daha özenli giyinme davranışının nedeni, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki ait olma, değer görme ve ­kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının aynı anda tetiklenmesidir. Giyim, bu üç ihtiyacı birden karşılayan nadir alanlardan biridir.” dedi.

Doç. Dr. Başak Boğday Saygılı'ya göre iletişim tasarımında özgüvenin sürdürülebilir olabilmesi için görünümün; bulunulan alan, hedef kitle ve yapılacak işe uygun şekilde tasarlanması gerekiyor. “Özgüven, içten başlar ama dıştan görünür” diyen Saygılı, bireyin kendini ifade edebilmesinin çoğu zaman görünümün açtığı kapıdan geçtiğini vurguluyor.