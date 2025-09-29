"iPhone şehri"nde haftada 75 saate kadar çalışma

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, özel elektronik üreticisi Foxconn'u ciddi iş gücü ihlalleriyle suçladı. Yeni iPhone 17 serisini piyasaya sürmek için acele eden şirket, çalışanlarını fazla mesai yapmaya ve hatta geceleri çalışmaya zorladı.

Bloomberg'in haberine göre, Çin İşçi İzleme Örgütü, Apple'ın ortağı, dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi Foxconn Technology Group tarafından işletilen Çin'in Zhengzhou kentindeki bir fabrikada ciddi iş kanunu ihlalleri tespit etti.

Çinli işçiler fazla mesai yapmaya, gece vardiyasında çalışmaya ve geç ödeme almaya zorlandı. İşgücü ihlallerinin çoğu Mart ve Eylül 2025 arasında kaydedildi ve bunun nedeni yeni iPhone 17 akıllı telefonun piyasaya sürülmesiydi.

Apple'ın fabrikadaki "çalışma koşullarının farkında" olduğunu iddia eden China Labor Watch, Zhengzhou fabrikasında Amerikan şirketinin temsilcilerinin bulunduğunu belgeledi.

Foxconn ise buna karşılık "ayrımcılığa" müsamaha göstermediğini ve çalışanların sağlığı ve güvenliğinin şirketin en büyük önceliği olduğunu söylüyor.

" İPHONE ŞEHRİ"

Apple'ın küresel akıllı telefon üretim merkezi olan ve sıklıkla "iPhone Şehri" olarak anılan tesiste, söz konusu dönemde 150.000 ila 200.000 kişi istihdam ediliyordu. Bunların %50'sinden fazlası geçici işçilerdi.

China Labor Watch raporu ciddi iddialar içeriyor. Çin çalışma yasalarını ihlal ederek çoğu çalışan haftada 60-75 saat çalışıyordu. Erken ayrılmaya karar veren bazı sevk memurları haftalık fazla mesai ücretlerinden mahrum bırakıldı.

Kâr amacı gütmeyen kuruluş ayrıca öğrenci statüsündeki genç işçilerin düşük ücretlerle gece vardiyasında çalışmaya zorlandığını iddia ediyor.

Raporda, işe alımlarda etnik kökene dayalı ayrımcılık, yeterli koruyucu ekipman olmadan tehlikeli kimyasalların kullanımı ve memnuniyetsizliğini dile getirenlere yönelik yaygın gibi hususlara dikkat çekiliyor.

Kâr amacı gütmeyen kuruluş, "Şikayette bulunan çalışanlar gözetime, tehditlere ve hatta kişisel bilgilerinin ifşa edilmesine maruz kaldı" dedi.

YENİ BİR ŞEY YOK

Bu durum yeni değil. Aşırı fazla mesai yaygın bir sorun olmaya devam ediyor. Raporda, fabrikadaki işçilerin sürekli baskı ve yıldırmayla karşı karşıya kaldığı bir ortam yarattığı belirtiliyor.

2022'de Zhengzhou fabrikasındaki işçiler kitlesel protestolar düzenledi. Yüzlerce işçi güvenlik görevlileriyle çatıştı.

İşçiler yaşam koşullarından memnun değillerdi; düşük ücretlerden, sürekli kısıtlamalardan ve en önemlisi fabrika arazisinden veya yatakhanelerinden dışarı çıkamamaktan yakınıyorlardı.

APPLE'IN KONUMU

Apple, davayla ilgili yaptığı açıklamada, "En yüksek çalışma, insan hakları, çevre ve etik davranış standartlarına sıkı sıkıya bağlıyız" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Tedarikçilerimizin, Apple'a ürün ürettikleri veya hizmet sağladıkları her yerde güvenli çalışma koşulları sağlamaları, işçilere onur ve saygıyla davranmaları, adil ve etik bir şekilde faaliyet göstermeleri ve çevreye duyarlı uygulamalar yürütmeleri gerekiyor" denildi.

Ancak Apple'ın kendi çalışanları da çalışma koşullarından her zaman memnun değil. Aralık 2021'de greve giderek yönetimden daha fazla saygı ve garantili hastalık izni talep ettiler. Bazıları yeterli psikolojik destek talep etti.