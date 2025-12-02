Bilgisayar korsanları jinekolog muayenehanelerine kadar sızdılar

Güney Kore polisi, özel ev ve işyerlerindeki 120 binden fazla IP kamerasına yönelik büyük çaplı bir saldırıda yer alan dört kişinin tutuklandığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, siber suçlular elde ettikleri görüntüleri kullanarak cinsel içerikli içerikler oluşturdu ve bunları internette paylaştı.

Ulusal Polis Teşkilatı'na göre şüpheliler tek başlarına hareket etmişler ancak suçların genel boyutu ürkütücü.

Şüphelilerden biri yaklaşık 63.000 kameraya sızdı ve 545 video oluşturdu. Bir diğeri ise 70.000 kameraya erişti ve yaklaşık 650 video dağıttı. İki şüpheli birlikte toplam içeriğin %62'sini oluşturdu.

Soruşturmacılar, bilgisayar korsanlarının kaynaklarını engelledi ve şu anda suç eylemini gerçekleştirenleri tespit etmek için yabancı istihbarat örgütleriyle birlikte çalışıyor.

Yetkililer, 58 noktada mağdurlara bildirimde bulunarak sızıntıyı gidermeleri ve şifrelerini değiştirmeleri konusunda yardımcı oldu.

Uzmanlar özellikle IP kamera şifrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi ve güvenliklerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.